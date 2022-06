Kontrol af studenterkøretøjer går i den rigtige retning

POLITIET:

Torsdag 30. juni 2022 kl: 13:36

Tungvognscenter Nord (Nordjyllands Politi): 27 køretøjer kontrolleret, 9 sager

Tungvognscenter Syd (Sydøstjyllands Politi): 26 køretøjer kontrolleret, 12 sager

Tungvognscenter Øst (Midt- og Vestsjællands Politi): 46 køretøjer kontrolleret, 11 sager

Af: Redaktionen - Det er glædeligt at se, at andelen af køretøjer med fejl og mangler er faldende. Vi har haft løbende dialog med vognmændene fordi, vi netop gerne ville se færre fejl i år. Det vil vi gerne rose branchen for at have taget til sig. Men samtidigt opfordrer vi også til, at man ikke hviler på laurbærrene, men sørger for, at den positive udvikling fortsætter, siger vicepolitiinspektør Henrik Fobian fra politiets Landsdækkende Enhed for Operativ Dyrevelfærd og Tungvogn.De sager, som politiet har skrevet, fordeler sig typisk på fejl og mangler vedrørende bremser, manglende godkendt ildslukker og ikke anvendt diagramark.I den mere kuriøse afdeling stødte politiet også på en forbindingskasse fra 1953, hvor indholdet var så muggent, at politiet valgte at bedømme forbindingskassen som så uegnet, at der reelt ikke var en førstehjælpskasse med om bord. Det kunne føreren godt erkende, så der blev bragt en ny kasse frem til lastbilen, før kørslen med studenterne startede.