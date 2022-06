Annullering af udbud er sommerens mindst overraskende nyhed

ARBEJDSGIVERORGANISATION OM GENUDBUD AF VINTERTJENESTE:

Torsdag 30. juni 2022 kl: 11:12

Af: Redaktionen Vejdirektoratet annullerede sit første udbud i foråret 2022 efter en intens diskussion om, hvilke arbejdstidsregler der gælder, når man rydder sne.

Efter anden udbudsrunde i maj, måtte Vejdirektoratet konstatere, at 18 ruter ikke var dækket. Nu har Vejdirektoratet meddelt, at man annullerer udbuddet for anden gang og fastsætter en ny udbudsrunde med frist for at afgive tilbud i midten af august.







- Jeg vil kalde den anden annullering af udbuddet for sommerens mindst overraskende nyhed. Det står nu klart, at det mobile arbejdstidsdirektiv gælder ved skiftende kørsel, men meldingen om dette kom ud meget sent. Dermed var der stor usikkerhed op til datoen, hvor man skulle afgive sit tilbud, siger Lars William Wesch, der er direktør i ATL.







Vejdirektoratet har undervejs justeret en række krav til responstid, startsteder med mere.





- Det ser ud til, at man i noget højere grad har lyttet til branchen. Det var også helt nødvendigt med en ny kurs i processen, hvis tredje gang skal være lykkens gang, lyder vurderingen fra Lars William Wesch.





© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.