Tysk transportkoncern investerer i brintelektriske lastbiler

Tirsdag 28. juni 2022 kl: 10:22

Af: Redaktionen De første brint-elektriske lastbiler til DB Schenker, der, som billedet viser, er baseret på dele fra den hollandske lastbilproducent DAF, skal bygges hos Hyzon i Groningen i det nordlige Holland.Hyson er en amerikansk baseret virksomhed, der har fokus på at bygge og markedsføre brint-elektriske lastbiler. Den første brintelektriske Hyzon-lastbil bygget i Groningen vil blive leveret til Hylane og overdraget til DB Schenker inden udgange af i år."Jeg er glad for at se de fremskridt, vi nu gør i retning af at teste et brintdrevet køretøj til rutefart, hvilket vil være et vigtigt skridt på vores rejse mod CO2-neutral vejtransport, siger Helmut Schweighofer, der er administrerende direktør for DB Schenker Europe.Administrerende direktør for Hylane, Sara Schiffer, fremhæver, at virksomheden er glad for at kunne støtte DB Schenker med brintelektriske lastbiler i koncernens arbejde med at blive mere bæredygtig.- Partnerskabet med DB Schenker viser, at Hylane lever op til de høje standarder, førende virksomheder kræver for bæredygtig transport. Sammen vil vi fortsætte med at arbejde på at fremme brugen af ​​brintlastbiler i Europa, siger hun.DEVK/Hylane og DB Schenker startede deres samarbejde for knap to år siden. Begge virksomheder ser ​​brint som en vigtig del af den løsning, der skal til for at omstille transportsektoren og satte derfor fælles ind for at komme videre ad den brint-elektriske vej.- Ud over et 360-graders lejekoncept er formålet med samarbejdet at udvikle en brintelektrisk veksellads-lastbil/sættevognstrækker til at transportere vores standard veksellad med en længde på 7.820 mm, siger Wolfgang Janda, der er Executive Vice President , Head of Network & Linehaul Management hos DB Schenker.- Det her er nyt på markedet og vil give os mulighed for at dekarbonisere uden tab af effektivitet i vores landtransportnetværk, siger han.DB Schenker peger på, at brintelektriske lastbiler har flere fordele ved langdistancetransport sammenlignet med tilsvarende batteri-elektriske lastbiler. Den maksimale nyttelast er højere, rækkevidden er større, og tankningsprocessen kan sammenlignes med diesel.DB Schenker planlægger at starte feltforsøg med udvalgte kunder i begyndelsen af ​​2023. Koncernen har også planer om at opskalere og kommercialisere driften med start i tredie kvartal 2023. Hvordan udviklingen vil blive afhænger af faktorer som brintinfrastruktur og markedsaccept.DB Schenker sigter sammen med sine underleverandører at være CO2-neutral i 2040. Brugen af ​​grøn brint (brint produceret ved hjælp af vedvarende energikilder) er et væsentligt element i virksomhedens dekarboniseringsstrategi.