Fossilfri byer kan koste bilejere og virksomheder dyrt

Fredag 24. juni 2022 kl: 11:16

Forbud mod benzin og dieseldrevne personbiler og varebiler til privatkørsel i byerne

Forbud mod alle benzin og dieseldrevne køretøjer - undtaget lastbiler over 12 tons

Af: Redaktionen Regeringen vil give kommunerne mulighed for at vælge mellem to modeller:Brancheorganisationen DI Transport mener, at hvis benzin- og dieselbiler får forbud mod at køre i byerne, vil det have store konsekvenser for både borgere og virksomheder.- Afhængigt af, hvor mange kommuner, der opretter en nulemissionszone, vil det påvirke hverdagen for en række almindelige borgere, som ikke længere kan bruge deres nyligt indkøbte benzin- eller dieselbil, når de skal køre på arbejde, siger Karsten Lauritzen, der er branchedirektør i DI Transport.



DI Transport er i gang med at analysere lovforslaget, men advarer mod, at det kan have store økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. Der er i dag 371.000 varebiler i Danmark - heraf er der omkring 3.200 elektriske varebiler og cirka 1.000 plug-in-hybrider.





- Et stort antal virksomheder vil blive tvunget til at skifte deres varebiler ud med elektriske varebiler, før de gamle køretøjer er afskrevet eller udtjente. Det vil komme med en stor ekstra regning, som vil ende hos kunderne i byområderne, siger Karsten Lauritzen.





Varebiler bliver især brugt til kørsel med pakker eller af håndværkere og servicemedarbejdere. Virksomheder, der ligger inden for de kommende zoner, vil blive hårdest ramt, påpeger DI Transport.





- Afhængig af de rammer, der bliver sat op, kan det blive meget dyrt for de virksomheder, der skal tiltrække medarbejdere til byerne, hvis det kun er elbiler, der kan køre til virksomheden. De vil også blive ramt af de samme ekstraomkostninger til varebiler, der skal betjene virksomheder i de nye zoner, siger Karsten Lauritzen.





Branchedirektøren er tilfreds med, at lastbilerne ser ud til at blive undtaget.







- Vi er ikke der, hvor vi kan løfte alle transportbehovene i byerne med elektriske lastbiler, da der ikke er tekniske løsninger, der kan klare alle transportbehov, siger Karsten Lauritzen, der peger på, at elektriske lastbiler i øjeblikket er betydeligt dyrere end tilsvarende dieseldrevne lastbiler.





Prisen på el-lastbiler er dog faldende og flere med indsigt i el-drift på person- og godstransportområdet peger på, at el-drift om nogle år vil være billigere end dieseldrift.









