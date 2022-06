Vognmand fra Fyn fik bøde på 47.000 kroner

Tirsdag 21. juni 2022 kl: 09:50

Af: Redaktionen Sagen startede, da en patrulje fra Tungvognscenter Syd under Sydøstjyllands Politi kontrollerede vognmanden tirsdag 29. september 2020. Vognmanden kørte denne dag i en varebil med tilkoblet en påhængsvogn og var i gang med at transportere lifte. Vogntoget havde en samlet tilladt totatvægt på 7.000 kg.Kontrollen viste, at vognmanden hverken havde tilladelse til godskørsel for fremmed regning eller at han anvendte førerkort i bilens takografen.Den 64-årige vognmand har nægtet sig skyldig.







Sagen blev optaget til dom, og den blev afsagt uden afholdelse af retsmøde. Derfor vides ikke, hvordan vognmanden forholder sig til dommen.









Om Tungvognscenter Syd:

Tungvogncenter Syd varetager den operative kontrol af tunge køretøjer

Tungvognscentrets arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet

Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi og dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi

