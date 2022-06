Svensk olieselskab har bestilt 220 kassevogne og lette lastbiler til udlejning

Tirsdag 14. juni 2022 kl: 12:30

Tekst til billedet øverst:

En af tankstationerne, der kommer til at udleje nogle af de 220 nye Iveco Daily'er er OKQ8 i Bäckebol, hvor Christofer Olsson (tv) er säljchef. Marcus Torin (M) er Iveco's storkundeansvarlige, og Mattias Hagman (th) er Product & Fleet manager hos OKQ8. (Foto:

OKQ8)

Af: Redaktionen OKQ8 har bestilt de 220 nye Iveco Daily'er for at imødekomme en stigende efterspørgsel efter biler ti leje hos bøde private og virksomheder.- Vi har øget vores biludlejningsvirksomhed med 50 procent de tre seneste tre år, siger Mattias Hagman, der er Product & Fleet Manager Rental hos OKQ8.Ud over fokus på private kunder har OKQ8 også specialiseret sig i udlejning af køretøjer til virksomheder i de store byer. I Stockholm (Västberga, Globen og Bromma) og i Göteborg (Bäckebol og Partille) har OKQ8 samlet en stor flåde af kassevogne og lette lastbiler til udlejning.Alle de 220 nye Iveco Daily er omfattet af en S-Life service-aftale for at sikre, at bilerne er på vejene frem for at være på værksted. Da kunderne efterspørger enkle biler og gode køreoplevelser, er samtlige biler udrustet med en otte-trins automatgearkasse.