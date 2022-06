Kranfører vinder årets lærlingepris

Tirsdag 14. juni 2022 kl: 11:18

Af: Redaktionen Mark Møller Sparre Jensen får overrakt prisen som Årets Transportlærling af direktør i ATL Lars William Wesch. Stine Vrang Elias fra dommerkomiteen ser på i midten. (Foto: Kristian Brasen)Dommerkomiteen har peget på kranfører Mark Møller Sparre Jensen som vinder af Transportens Lærlingepris 2022, fordi han både socialt og fagligt har været et forbillede under sin uddannelse og samtidig været en meget respekteret medarbejder og kollega.





Men i begyndelsen af sin læretid havde han svært ved at finde motivationen, hvilket førte til en snak med BMS i prøvetiden, som fik ham på rette spor.





- Mark er et godt eksempel på et ungt menneske, der først havde svært ved at finde sig til rette i læreforløbet, men som vendte situationen til en succes. Han ”trådte i karakter” og fyldte herefter rollen som lærling og kollega 100 procent ud til sin egen og alle andres tilfredshed. Hans ændrede syn og indstilling i løbet af læretiden førte til respekt hos kollegaerne. Med sin vilje til at udvikle sig i læretiden er Mark en stærk rollemodel for andre lærlinge, hedder det i dommernes afgørelse.





Mark Møller Sparre Jensen fik overrakt prisen som Årets Transportlærling på virksomheden. Direktør i ATL, Lars William Wesch, mener, at han er et godt eksempel for de øvrige lærlinge i transportbranchen.





- Heldigvis sker der i disse år en stigning i antallet af uddannelsesaftaler på transportområdet. Over 1.000 lærlinge er i øjeblikket ved at tage en uddannelse som chauffør og kranfører. Men vi ved også, at nogen falder fra under uddannelsen. Derfor er dagens vinder et rigtigt godt eksempel på, at man ikke skal give op, og at dialogen mellem lærling, skole og arbejdsgiver er så vigtig. Mark både ville og kunne, siger Lars William Wesch.







Mark Møller Sparre Jensen fik 12 til sin svendeprøve og er i dag fastansat hos BMS.



Dommerkomiteen bag uddelingen af Transportens Lærlingepris består af:



Stina Vrang Elias, formand for Rådet for De Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, REU og adm. direktør for tænketanken DEA

Simon Neergaard-Holm, direktør for SkillsDenmark

Simon Rasmussen, regionsordfører i EEO – Erhvervsskolernes Elev Organisation





Mark Møller Sparre Jensen med Claus Helbo Nielsen fra BMS, hvor Mark i dag er fastansat. (Foto: Kristian Brasen)







