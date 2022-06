Ny fire-akslet opbygning lyser op i Mørke

Mandag 13. juni 2022 kl: 12:07

Af: Redaktionen Kranen er en X-HiPro 232 E-5 XSD, som med sine fem hydrauliske udskud kan nå ud på 15,1 meter. Som tilvalg har Mørke Autotransport eksempelvis valgt at få kranen levret med LSS-H, som står for Load Stabilizing System - et system, der dæmper de horisontale bevægelser og giver kranen mere rolige bevægelser.Derudover har Mørke Autotransport valgt stånok inklusiv radiostyring af støttebensventil til kranen. Kranen har XS Drive radiostyring med seks manøvrehåndtag. Kranen er monteret på et Sawo 20 tm krankonsol for aftagelig kran.Wirehejset er et Sawo-hejs af typen CLF432S-3W, der har en optrækskapacitet på 28 ton.Mørke Autotransport udfører almindelig vognmandskørsel for håndværkere, entreprenører og private samt udlejning af containere.