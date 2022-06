Vognmand kører en kilometer længere med ny tre-akslet trækker

Mandag 13. juni 2022 kl: 10:48

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen - Jeg havde hørt fra kollegaer i branchen, at Volvo er en driftssikker og brændstoføkonomisk bil. Valget faldt derfor på Volvo. Vores Volvo FH har nu kørt i en måned, og den kører en kilometer længere på literen i forhold til min tidligere lastbil, siger Jesper Sørensen.Den nye sorte Volvo er en Volvo FH 460 med Turbo Compound-motor. Udover standardudstyr har Jesper Sørensen valgt at få bilen udstyret med elektrisk tagluge, læderstole, komplet LED-lys, navigation, aktiv sporassistent, adaptiv fartpilot, I-Shift gearkasse med I-Roll og I-See, Volvo Dynamisk Styring, kaffemaskine, 33 liters køleskab under køjen, elektrisk solgardin, dreje- og vipbart passagersæde og oliefyr.Den nye Volvo FH er solgt og leveret af Søren Kjær og opbygget hos Volvo Truck Center i Aalborg.