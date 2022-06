Færdselspolitiet sætter ind mod trafikanter, der ser gult og rødt i trafikken

Onsdag 1. juni 2022 kl: 12:06

Af: Redaktionen I denne uge gennemfører Syd- og Sønderjyllands Politis Færdselsafdeling en målrettet indsats mod trafikanter, der har svært ved at holde foden fra speederen, selvom trafiklyset i krydset viser gult og rødt.- Det er ikke blot ulovligt at køre frem, selvom der ikke er grønt. Kørslen skaber også farlige situationer i trafikken, både for den, der kører over for gult og rødt, og for de øvrige trafikanter, hvis liv og førlighed bliver udsat for fare, understreger lederen af politikredsens færdselsafdeling, vicepolitiinspektør Knud Reinholdt.



- De gule og røde lys giver forudsigelighed i trafikken, og sikrer, at den glider regelmæssigt. Derfor er det en billig pris at betale, at skulle holde nogle sekunder i krydset og vente på grønt lys, tilføjer han.





