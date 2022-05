To mindre er bedre en én stor

Tirsdag 31. maj 2022 kl: 10:11

Fakta om Kieler Industriservices to nye DAF CF 300 FA 4x2 med Kaiser-MORO slamsugeraggregater:



Af: Redaktionen Kieler Industriservice beskæftiger i alt fem slamsugere - herunder også et par store fire-akslede - til traditionelle slamsugeropgaver som kloakrensning, tømning af bundtanke med mere. De to nye to-akslede DAF CF300 FA 4x2 skal dog primært arbejde med opsugning og transport af olie og spildolie på reparationsværftet Fayard på det tidligere Lindøværft i Munkebo, og her er entreprenør David Kieler overbevist om, at de to mindre slamsugere giver større fleksibilitet end én stor.- Vi råder over slamsugere i flere forskellige størrelser, så vi kender deres stærke og svage sider. Vores to nye DAF’er skal køre over forholdsvis korte afstande, hvor det ikke har så stor betydning at køre med størst mulige læs. Det har til gengæld stor betydning for os, at vi har maksimal fleksibilitet ved planlægning og udførelse af opgaverne, siger David Kieler og fortsætter:- Vi kan samtidig konstatere, at driftsomkostningerne på ”små” to-akslede slamsugere er så meget lavere end på de store fire-akslede, at vi valgte to nye DAF CF 300 i stedet for én stor.De to DAF’er er leveret af Lastbilmægleren v. Carsten Lykke i Hedensted. Han har stået for levering af DAF-chassiserne, mens salgskonsulent Carsten Nielsen fra Midttank i Ødsted vest for Vejle er manden bag levering af opbygningerne af de italiensk-producerede Kaiser-Moro slamsugeraggregater.På grund af skrappe rejserestriktioner som følge af Corona-pandemien i det nordlige Italien, hvor slamsugeraggregaterne er produceret, har det ikke været muligt at følge opbygningen af de to biler på nærmeste hold. Derfor har Carsten Lykke og Carsten Nielsen brugt meget energi på at følge op pr. telefon og e-mail for at sikre og dokumentere, at opbygningerne blev som aftalt. Og det blev de, hvilket de to gange Carsten ved selvsyn kunne konstatere, da de selv tog turen til Fiume Veneto ca. 75 km nord for Venedig for at køre de færdigopbyggede biler hjem til Danmark.- Jeg fik Lastbilmægleren anbefalet af en fælles bekendt. Vi har været meget tilfredse med Carsten Lykkes måde at gribe leveringen an på, og han har været rigtig god til at informere om processen undervejs, siger David Kieler og fortsætter:- Jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at det har været et fantastisk godt forløb. Carsten Lykke er fokuseret på detaljerne og meget ordholdende, så det er bestemt ikke sidste gang, vi handler med ham.

Chassis: DAF CF 300 FA 4x2. Akselafstand 5.100 mm, 8-tons foraksel med parabelfjedre, 13 tons bagaksel på 4-bælgs luftaffjedring. 340 liter brændstoftank og 45 liter AdBlue-tank i venstre side, EVSC (elektronisk stabilitetssystem), AEBS-3 (automatisk nødbremsesystem med afstandsradar til forankørende), LDW (sporassistent med advarsel ved utilsigtet vognbaneskift), skivebremser for og bag,



Drivline: 6-cyl. 10,8-liters DAF MX-11 Euro 6-dieselmotor på max. 300 hk/1.375 Nm. 12-trins ZF TraXon 12TX1810 gearkasse med fuldautomatisk gearskifte og overgear, gearspænd med udveksling fra 12,9:1 til 0,77:1, gearkassedrevet kraftudtag for drift af slamsugeraggregat, separat oliekøler på gearkasse. DAF SR1344 bagaksel med 4,11:1 i udveksling, mekanisk differentialespærre.



Førerhus: kort dagførerhus, 2.300 mm bredt, monteret på 4-punkt mekanisk førerhusaffjedring. Comfort Air luftaffjedret og el-opvarmet luksus-førerstol med armlæn. Halogen-forlygter med integreret LED kørelys samt separate tågelygter i kofangeren. Elektrisk justerbare sidespejle og vidvinkelspejle. Centrallås. Klimaanlæg med integreret A/C-system og fuldautomatisk temperaturregulering, pollenfilter på ventilationsanlæg. Startspærre.



Opbygning: Kaiser-Moro Elegance slamsugeraggregat. To-delt ståltank, hvor vanddelen rummer ca. 2.100 liter og slamdelen ca. 9.100 liter. Tanken kan tippes ca. 35 grader, så slammet løber ud, dertil spulebar monteret inde i tanken for ekstra rengøring. Moro vakuumpumpe type PM 3.000 med kapacitet på 1.700 m3/time, eller 28.333 l/min. Pumpen drives hydraulisk. Pratissoli spulepumpe type KS 32 med kapacitet på 145 l/min. v. 200 bar. Webasto vintercirkulation på højtryksdelen, ligesom det er muligt at tømme spuledelen med trykluft fra bilens trykluftsystem. Bagest er der monteret en transporttromle til 50 meter 3” sugeslange, samt på venstre side en transporttromle til ca. 20 meter 2” sugeslange. På højre side bagest er der monteret 80 meter ¾” højtryksslange. Der er et styrepanel på højre side, hvor alle funktioner kan betjenes samt fjernbetjening af de fleste funktioner. Håndvask med varmt vand. Sideskabe med LED-lys. Højt monterede sidepaneler i rustfrit stål med LED lys. Rustfri sideafskærmning over cyklistværn.



Levering: Lastbilmægleren v. Carsten Lykke i Hedensted (DAF-chassiserne) samt salgskonsulent Carsten Nielsen fra Midttank i Ødsted (Kaiser-Moro slamsugeraggregaterne).









