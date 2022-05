Lastbil brød i brand i Holbæk

Tirsdag 24. maj 2022 kl: 12:46

Af: Redaktionen Lastbilens 33-årige kvindelige chauffør fra Fyn var kommet kørende med et læs grus og på et tidspunkt kort forinden hørt en mistænkelig lyd. Da hun kort efter standsede for at undersøge lyden nærmere, kunne hun konstatere, at der kom røg ud fra lastbilen, som efterfølgende brød i brand.Branden og slukningsarbejdet betød, at Ringstedvej blev spærret i begge retninger, og at trafikselskabet Movia måtte omlægge busruterne.Ingen kom til skade ved branden, der var opstået, da lidt dieselolie var løbet ud.Kommunens miljø-folk blev tilkaldt til stedet for at vurdere, hvad der skulle gøre i den anledning.Et bugseringskøretøj blev også tilkaldt til brandstedet for at fjerne lastbilen.Politiet foretager ikke yderligere i anledning af branden i lastbilen ud fra de oplyste omstændigheder.