Særlig transportvirksomhed nørder lastbiler fra top til tå og føjer tre nye til flåden

Tirsdag 24. maj 2022 kl: 12:06

Specialbygget løftemekanisme

Af: Redaktionen Flåden af lastbiler er vokset støt gennem årene hos den nordjyske containervirksomhed Boxit. Den første lastbil blev indkøbt i 2012, og virksomheden har i dag syv kørende lastbiler, der hver især flytter omtrent 50 containere rundt i landet på ugentlig basis. Der er bestilt yderligere tre lastbiler, som forventes klar i 2023-2024.Det tager omkring halvandet år at færdigbygge en enkelt lastbil til Boxit, blandt andet fordi al interiør skal fjernes for at installere virksomhedens eget og montere en kran, der kræver forstærkning af bilens chassis. Det hele er nøje planlagt med sans for detaljerne, for ejeren og skaberen af Boxit, Christian Nielsen, går selv helt ned i detaljerne med lastbilerne. Han bruger nemlig størsteparten af sin tid i firmaet som lastbilchauffør og har kun en dag eller to på kontoret om ugen.Jesper Rosenkilde har været chauffør hos Boxit i tre år, og han er bestemt ikke utilfreds med, at chefen har næsen helt nede i detaljerne:- Jeg får lov til at køre en af de største modeller motormæssigt. Der er jo forskel på at køre Skoda og Ferrari, og inden for lastbiler er det her en Ferrari. Man kan godt mærke, at der er gjort noget ud af det, og at ham, der tager de store beslutninger, også selv sidder bag rettet meget af tiden. Det gør jo, at kløften ikke er så stor, og at der bliver taget højde for en masse ting, man ellers ikke ville ane noget om oppe på kontoret, siger Jesper Rosenkilde.Lastbilerne er udstyret med meget af det sædvanlige interiør som køleskab, mikroovn og fjernsyn, men de har blandt andet også fået elektronisk varme i bundmåtterne, der er med til at gøre chaufførlivet endnu mere komfortabelt.- Bilerne er sindssygt lækre inden i, og der mangler absolut ingenting. Der er tænkt over detaljerne, looket og stilen på en helt anden måde, end jeg har oplevet nogen andre steder, siger Jesper Rosenkilde.Lastbilerne har desuden et særligt løfte-åg, der er specialbygget efter en god idé fra manden bag containervirksomheden, der så behovet på sin egen vagt på landevejen. Åget kan styres med fjernbetjening og åbnes og lukkes, så chaufføren ikke behøver at komme op at stå på containeren for at montere de kæder, der skal til, når en container skal kunne hejses i vejret.- Det gør det så meget nemmere for mig, og jeg behøver ikke at slæbe i kæderne eller begive mig op ovenpå containeren. Det er måske det bedste eksempel på, hvorfor det fungerer, at chefen også kommer lidt ud af kontoret, siger Jesper Rosenkilde.Boxit udlejer depotrum efter “self-storage”-princippet samt kontorer og containere til privat- og erhvervskunder. Virksomheden, som ejes af Escot koncernen, der ejer, driver og udlejer erhvervsejendomme over det meste af Danmark, har 11 afdelinger i Jylland og på Fyn og hovedkontoret ligger i Aalborg. Derudover udlejer, sælger og specialopbygger Boxit skibscontainere i hele Danmark til erhverv og private. Endvidere har virksomheden kontorhoteller i Risskov og Aalborg, hvorfra der udlejes kontorer til mindre virksomheder.