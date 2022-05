- Vi spiller på samme hold, men vi er i mindretal

TRANSPORTMINISTER TIL VOGNMÆND:

Mandag 23. maj 2022 kl: 10:51

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Trine Bramsen understregede, at hun gerne ser den streget fra godskørselsloven.- Vognmænd og chauffører får bedre og mere lige vilkår, hvis den bliver afskaffet. Jeg håber, I vil blive ved med at lægge det politiske pres for, at vi kan komme i mål. Vi må stå sammen og arbejde sammen om at få ændret reglen. Vi ved, at dele af branchen spekulerer i at omgå reglen, sagde transportministeren og nævnte, at det bliver fokus i den arbejdsgruppe, hun har nedsat efter, at det stod klart, at et flertal i Folketinget ønsker at fastholde reglen. S-Regeringen's ene støtteparti, Radikale, kunne i sidste ende ikke støtte regeringens forslag med hensyn til at slette 11-kg reglen og stemte i mod sammen med Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.Ministeren understregede i sin tale, at DTL er en af de centrale aktører i transportbranchen.- Vi er opmærksomme på, at der er ting, der rør sig. Vi lytter til indspark fra branchen. I er med til at få Danmark til at fungere. Tak for samarbejdet - I er én af de centrale aktører, som man lytter efter, sagde Trine Bramsen og kom kort ind på den grønne omstilling.- Vi har et ansvar for at levere grønne løsninger. Vi er afhængige af, at vi spiller sammen. I har de bedste løsninger og jo mere I finder på, jo mere undgår I, at vi finder på fra politisk hold, sagde hun.