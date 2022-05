Letbaneåbning byder på gratis kørsel og fest midt i Odense og på stationer og i tog

Fredag 20. maj 2022 kl: 12:11

11.00: Første letbaneafgang fra Hjallese Station

11.20: Første letbaneafgang fra Tarup Center

11.30: Kørsel efter køreplan - med afgang hvert. 7,5 minut hele dagen. Der er gratis kørsel frem til og med søndag 5. juni

11 - 14: Børneunivers på Albanitorv med blandt andet Cirkus Flik-Flak, kunstworkshop og H.C. Andersen Paraden

11.45: Chokoladeovertrukne jordbær fra LoveButler til de første 500 gæster mellem Albani Torv og Flakhaven

11.45: De to første letbanetog med passagerer mødes på Albani Torv station

Af: Redaktionen Åbningen begynder, når de første to letbanetog kører med passagerer fra henholdsvis Hjallese St. klokken 11.00 og fra Tarup Center klokken 11.20, hvor de omkring klokken 11.45 mødes ved Albani Torv station i Odense centrum.Efter de to første tog er kørt, går letbanen i fuld drift, og der vil være gratis kørsel for alle hver dag frem til 5. juni.Fra klokken 12.00 til 14.00 markeres letbanens åbning ved en officiel fejring på Flakhaven i Odense centrum.Fra klokken 14.00 til klokken 15.30 rykker fejringen ud på letbanestrækningen, hvor lokale foreninger og virksomheder er til stede på stationerne, og hvor der i de fleste letbanetog vil være levende musik, DJ"s og meget andet.- Jeg har virkelig set frem til denne dag i mange år. Nu får alle mulighed for selv at afprøve letbanen og få en fornemmelse af den forskel, som den vil betyde for for byen som helhed og forhåbentlig for en masse mennesker i hervdagen, siger Jesper Rasmussen, der er bestyrelsesformand for Odense Letbane P/S.- Det glæder mig, at vi kan præsentere et omfattende og varieret program for åbningsfesten – til trods for, at vi kun har kendt åbningsdatoen i ganske få uger. Derfor skal der lyde en særlig tak til de mange engagerede og hjælpsomme kræfter i byens foreninger, virksomheder og institutioner, som med kort varsel har meldt sig klar til at bidrage til at give byen, den fest, den fortjener, når letbanen åbner, siger han videre.Ved den centrale åbningsfejring på Flakhaven vil der være taler ved blandt andet borgmester Peter Rahbæk Juel (S) suppleret af blandt andet "Fanfare for Odense Letbane" fremført af MessingEnsemblet - foruden fællessang med Sanne Gryholt og Nalle og optræden med Svendborgbandet Patina. For de mindste er der tilrettelagt børneaktiviteter på Albani Torv.- Programmet for letbanens åbningsdag er tilrettelagt, så det er oplagt at tage letbanen ind til centrum og være med til det store åbningsshow på Flakhaven og derefter køre med ud til fejring i sit lokalområde eller i nogle af byens andre kvarterer, hvor letbanen kører. Det bliver en dag, hvor letbanen er med til at vise Odenses mange spændende facetter frem som perler på en snor, siger Jesper Rasmussen.Det kan man opleve i løbet af dagen:





Taler

Patina

"Fanfare for Odense Letbane" af MessingEnsemblet og andre indslag

"Ode til letbanen" som fællessang med Sanne Gryholt og Nalle

Konferencier: Natasja Crone

12 - 14: Åbningsshow på Flakhaven med blandt andet:





14 - 15.30: Lokale foreninger og virksomheder er værter for fejringer på over 20 af letbanens stationer med smagsprøver, opvisninger og andre aktiviteter

14 - 16: Oplev artister, musikere, Generator-fest og SpokenWord-optrædener og meget andet i letbanetogene

Festen fortsætter ude langs letbanen...NB: Programmet bliver løbende opdateret.