Tysk transportkoncern og svensk lastbilproducent samarbejder om nul-udslip

Onsdag 11. maj 2022 kl: 12:49

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den påtænkte ordre omfatter 40 elektriske lastbiler af modellerne Volvo FE og Volvo FL, der skal bruges til pakkeleverancer i byer i Europa. Elektriske lastbiler til regional kørsel indgår også i ordren, og DHL har besluttet at indsætte fire Volvo FM Electric på længere ruter i Storbritannien.De første lastbiler er bestilt, seks af DHL Parcel UK og to af DHL Freight. Det vil resultere i årlige CO2-reduktioner på knap 600 ton og en besparelse på næsten 225.000 liter diesel for Deutsche Post DHL Group.- Vi er forpligtet til at imødekomme vores kunders stigende efterspørgsel efter grønne og bæredygtige løsninger og nå vores langsigtede mål om helt CO2-fri logistikløsninger i 2050, siger Pablo Ciano, der er Executive Vice President for Corporate Development hos Deutsche Post DHL Group.- Som logistikserviceudbyder er omstillingen af vores køretøjsflåde en vigtig løftestang til at hjælpe os med at undgå CO2-emissioner også på farten. Flere af vores divisioner vil således drage nytte af denne aftale med Volvo Trucks, forklarer han videre.En vigtig faktor for DHL's beslutning om at fremskynde overgangen til Zero Emissions-køretøjer bygger på de positive erfaringer, virksomheden blandt andet har med at bruge en elektrisk Volvo-lastbil i London siden november 2020 - med CO2-fri leveringer til West End shopping distriktet. Køretøjet var den første fuldelektriske kommercielle tunge lastbil, der blev indsat til citylogistik i Storbritannien.- DHL er en vigtig global logistikserviceleverandør, der har forpligtet sig til at reducere sin påvirkning af klimaforandringerne. Sammen kan vi gøre en forskel til det bedre, og jeg er stolt over, at vi i partnerskabets ånd samarbejder med henblik på at nå vores videnskabsbaserede mål for at reducere klimaforandringerne, siger Roger Alm, der er President for Volvo Trucks.Samarbejdet mellem Volvo Trucks og Deutsche Post DHL Group omfatter nye Volvo-teknologier og fælles udviklingsaktiviteter inden for elektrificering af køretøjer. Aftalen omfatter også en analyse foretaget af Volvo Trucks af DHL’s transportaktiviteter med det mål at sikre en vellykket implementering af skræddersyede elektriske transportløsninger.