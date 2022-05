Nummerpladen på lastbiler kan bruges som "betalingskort"

Tirsdag 10. maj 2022 kl: 09:44

Fakta nummerpladebetaling:

Brobizz lancerer nummerpladebetaling i maj 2022. Den kan foreløbigt bruges til at betale med på Storebæltsbroen og Øresundsbroen

Det er gratis for kunderne at tilmelde sig nummerpladebetaling

Løsningen er fleksibel, og man kan nemt slette og oprette nummerpladeproduktet efter behov

Nummerpladebetaling er 100 procent digitalt, og man behøver ikke en bizz

Nummerpladebetaling giver adgang til grøn rabat på Storebæltsbroen på samme måde som en fysisk bizz

Virker til lastbiler indregistreret i Danmark, Sverige, Norge og Litauen

Virker snart til flere lande - Polen, Letland, Rumænien og Bulgarien

Hvis man er eksisterende kreditgodkendt fakturakunde, eller betaler med kort, kan man køre på Storebælt 20 min efter oprettelse af nummerpladebetalingsaftalen

Hvis man har tilknyttet Bropass business til nummerpladebetalingen, kan man også køre på Øresundsbroen efter 20 min. Alternativt går der op til 24 timer

Af: Redaktionen I stedet for at have en fysisk bizz i lastbilen, kan en vognmand eller speditør nu benytte nummerpladen til at betale og registrere turen over broen. Betalingen er baseret på den såkaldte ANPR-teknologi, hvor nummerpladen aflæses af et kamera, når lastbilen ankommer til betalingsanlægget. Samtidig sker fakturering for turen automatisk.- Vi ønsker at tilbyde en mere fleksibel løsning, som ikke kræver, at en speditør med 1.000 biler skal have en bizz ud i hver eneste lastbil. Vi ved fra vores kunder, at det kan være en krævende opgave at administrere de mange bizz ‘er. Det skal nummerpladeløsningen lave om på, siger Henrik Heller Esberg, der er direktør i Brobizz A/S.Selvom nummerpladeløsningen kun er et supplement til den eksisterende bizz, der som en fysisk enhed kommunikerer med betalingsanlægget, er det samtidig første skridt på vejen mod at matche den digitale udvikling på samme måde, som forbrugerne har skiftet et fysisk kreditkort ud med digitale betalingsløsninger på mobilen.- Vi styrker vores produkter og selvbetjeningsunivers betydeligt i 2022 med en langsigtet ambition om at have 100 procent digitale produkter og løsninger. Det vil sige en langsigtet ambition om, at der ikke er behov for ekstra fysiske enheder i lastbilerne til betaling, siger Henrik Heller Esberg.Nummerpladeløsningen vil ligesom med en fysisk bizz give adgang til grøn rabat på Storebæltsbroen, hvor man som erhvervskunde opnår 13 procent rabat på turen, hvis ens køretøjer opfylder Euro 6-normen eller er en brint- eller el-bil.