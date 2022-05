22-årig mand blev sigtet for at køre pirattaxi - og for en række andre lovovertrædelser

Fredag 6. maj 2022 kl: 11:59

Af: Redaktionen Efter personerne var steget ud af bilen, begyndte føreren at køre frem mod patruljebilen. Bilens sidedør var stadig åben og ramte derfor patruljebilen, idet bilen kørte forbi. Betjentene tog herefter kontakt til den 22-årige mand, der virkede narkopåvirket og derfor blev anholdt og sigtet for narkokørsel og for overtrædelse af lov om hyrekørsel ved at køre pirattaxi.Herefter kiggede betjentene nærmere på bilen, hvor de fandt en joint og en skudsikker vest, som manden ikke havde tilladelse til. Han blev derfor også sigtet for narkobesiddelse og for overtrædelse af våbenloven. Han blev desuden sigtet for verbalt at true en af betjentene og for at oplyse falsk ID, idet han oplyste CPR-nummer tilhørende en anden person.









