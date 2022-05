Transportbranchen fik pris for gode initiativer i en nødsituation

Af: Redaktionen Overrækkelse af FDE Fondens Initiativpris. Jens Iwer Petersen (Formand, FDE Fonden) og Christian Sørensen Madsen (afgående formand for ITD).FDE Fondens formand Jens Iwer Petersen sagde i forbindelse med overrækkelsen, at fondens bestyrelse er meget imponeret over, hvordan den danske transport- og logistikbranche har taget initiativ til at hjælpe den ukrainske befolkning.Der er lavet lokale indsamlinger, auktioner, ydet sponsorater fra både virksomheder og deres medarbejdere og ikke mindst sendt lastbiler afsted med nødhjælp bestående af mad, vand, tøj, tæpper med mere for at hjælpe lokalbefolkningen. Endvidere har branchen også markeret sig ved de store indsamlinger herunder på TV.Han nævnte, at alle disse gode initiativer fortjener den allerstørste anerkendelse og er med til at skabe respekt om vores erhverv både nationalt og internationalt.FDE Fondens bestyrelse har derfor i år besluttet, at Initiativprisen 2022 skal gives som støtte til Ukraine med et fordoblet støttebeløb på i alt 100.000 kroner via de tre organisationer Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp og Red Barnet med en tredjedel til hver.Jens Iwer Petersen bad ITD’s afgående formand Christian Sørensen Madsen om, på vegne af transport- og logistikbranchen, at modtage statuetten som bevis på prisen.