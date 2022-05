Lastbilproducent oplever høj aktivitet og efterspørgsel på nøglemarkeder

Onsdag 4. maj 2022 kl: 11:07

Af: Redaktionen Forholdene har også påvirke den svenske producent af lastbiler og busser, Scania, som må konstatere en faldende nettoomsætning og også et faldende driftsresultat. Nettoomsætningen fald med 3 procent fra 35.708 millioner svenske kroner i første kvartal 2021 til 34.757 millioner svenske kroner i første kvartal i år.Driftsoverskuddet fald med 44 procent fra 4.657 millioner svenske kroner i første kvartal 2021 til 2.606 millioner svenske kroner i første kvartal i år.Scania kan også konstatere, at aktivitetsniveauet og efterspørgslen efter lastbiler fortsat er stor på nøglemarkederne. Når det gælder busser, har Scania oplevet ordrefremgang - først og fremmest i Sydamerika.Christian Levin, der er Scania's administrerende direktør, peger på, at produktionen generelt er påvirket af stigende priser på råvarer og energi - og mangel på arbejdskraft.