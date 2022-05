Vognmand ved Næstved har hentet en ny maskintrailer i Hedensted

Tirsdag 3. maj 2022 kl: 11:57

Af: Redaktionen Den nye Faymonville-maskintrailer er bygget op over et kraftigt chassis med en centralvange opsvejst i højstyrkestål.Traileren er leveret med forbredning til 3.000 mm, er forsynet med kæpstokkehuller, og 8 par 10 tons surringsringe.

Koblingshøjden er på 1.250 mm, og trailerens udtræk, der starter fra repos'et, er på 4.200 mm.





I bagenden, er der ud over et sæt opkørselsramper, også monteret manuelle støtteben.



Traileren er forsynet med tre 12-tons luftaffjedrede, hydraulisk styrede aksler med tromlebremser.





Den nye Faymonville-maskintrailer med udtræk er leveret af Anders Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.









