Tunge lastbiler med el-motorer er klar til salg

Tirsdag 3. maj 2022 kl: 10:07

Fakta om Volvo Trucks salg af elektriske lastbiler i den tunge ende:

Salget af Volvo FH-, FM- og FMX-lastbiler som sættevognstrækkere går i gang nu

Salget af forvogne og lange chassiser i de tre lastbilserier starter i fjerde kvartal i år

Af: Redaktionen - Dette er en milepæl for Volvo Trucks. Der er stor interesse fra kunderne for at afgive ordrer på disse fantastiske lastbiler. Indtil nu har vi primært tilbudt kunder og partnere at underskrive hensigtserklæringer om at købe, men nu begynder vi at underskrive faste ordrer, hvilket er et stort skridt fremad for elektrificering, siger Roger Alm, der er president for Volvo Trucks.I 2021 modtog Volvo Trucks ordrer og hensigtserklæringer om køb af over 1.100 elektriske lastbiler fra godt 20 lande.De elektriske versioner af Volvos mellemtunge lastbiler, Volvo FE, FL og VNR, er i dag sat i serieproduktion, og de største europæiske markeder for Volvo Trucks' elektriske lastbiler er i øjeblikket Norge, Sverige og Tyskland. Volvo Trucks var markedsleder i Europa på tunge elektriske lastbiler med en markedsandel på 42 procent i 2021 og har også en førende position i Nordamerika.- Det er helt klart ved at blive en konkurrencefordel at kunne tilbyde støjsvage transport-løsninger, der ikke udleder udstødningsemissioner, lyder det fra Roger Alm.Med i alt seks elektriske lastbilmodeller i produktion fra i år har Volvo Trucks et udbygget elektrificeret lastbilprogram. Programmet dækker alt fra distributions- og renovationskørsel i byerne til entreprenørkørsel og regional transport. Volvo Trucks har som mål, at halvdelen af dets samlede lastbilsalg vil være elektrisk i 2030.