Trofast vognmand i Thy tyede til endnu én fra samme forhandler

Fredag 29. april 2022 kl: 09:47

Euro-normen blev dens skæbne

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen På billedet er det Stiholts lastbilsælger Lars Pedersen (tv.) og vognmand Jens H. Petersen foran den nye og gamle bil.Ud over, at typebetegnelsen på både på den gamle og nye Scania er R 500, er der flere lighedspunkter - men også forskelle.De er begge fire-akslede og opbygget med wirehejs, men mens den gamle er en R 500 B 8x2 med to foraksler og løftebogieaksel bagest, er den nye en R 500 B 8x2*/& fra Scania's nyeste lastbilgeneration med foraksel og triplebogie inklusiv løftbare og styrbare støtteaksler både foran og bag trækakslen. Og så er i alt 11 år mellem bilerne og forskelle på både brændstoføkonomi, trafiksikkerhed og driftssikkerhed, der falder ud til den nye fordel.- Selv om de gamle V8’ere kørte upåklageligt og næsten ikke var til slide op, blev deres Euro-norm deres skæbne, har indehaveren af Hanstholm Containertransport A/S, Jens H. Petersen alias ”Container-Jens” tidligere fastslået. Og det gælder stadig.Hanstholm Containertransport's biler skal kunne køre overalt og så langt på literen som muligt, og med miljøzoner her, der og allevegne, går den ikke længere med Euro 5-biler uden partikelfilter.- Fleksibilitet er afgørende, når vi kører med alt fra biprodukter fra fiskeindustrien og nedkølet blod fra slagterierne over køkkener og industrirenovation til flis, grus og muldjord. Vi råder over forvogne og trækkere, forskellige typer tip-, tank- og køletrailere, påhængsvogne, kærrer og så videre. Og vi kører lokalt, nationalt og internationalt, siger vognmanden.Det er selvfølgelig Stiholts mand i Thisted, Lars Pedersen, der har leveret bilen, som han har gjort det mange gange tidligere. Hanstholm Containertransport råder over en god snes lastbiler, hvoraf hovedparten er Scania'er. Den nye R 500 er lige så selvfølgeligt omfattet af vedligeholdelsesaftaler med udvidet drivlinedækning hos Stiholt lige som en stor del af firmaets øvrige lastbiler fra lastbilproducenten i Södertälje.