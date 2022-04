Amerikansk-baseret pakkedistributør omsatte for 6,4 procent mere

Tirsdag 26. april 2022 kl: 13:37

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen UPS' konsoliderede driftsresultat blev på 3,3 milliarder dollar, hvilket er en stigning på 17,6 procent sammenlignet med sidste års første kvartal - eller 12,1 procent på et justeret grundlag. Resultatet betyder, at indtjeningen pr aktie i første kvartal i år var 10 procent over indtjeningen pr aktie i samme periode sidste år-