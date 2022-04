Transportorganisation skal have ny formand

Tirsdag 26. april 2022 kl: 13:12

Af: Redaktionen Vognmand Christian Sørensen Madsen har været formand for bordend ITD’s bestyrelse siden d. 6. april 2019. Christian Sørensen Madsen blev første gang valgt ind i ITD´s bestyrelse i 2004, hvor han sad frem til 2012. I december 2013 trådte han ind i bestyrelsen fra suppleantposten, og han var i bestyrelsen frem til 2014, hvor han blev valgt som suppleant. I 2016 indtrådte han igen i bestyrelsen fra suppleantposten, og siden 2017 har han været valgt som bestyrelsesmedlem. Samlet er blevet næsten 15 år som bestyrelsesmedlem i ITD.- Når jeg nu har valgt at takke af som formand og træde ud af bestyrelsen i ITD, er det tid til at finde den store kugleramme frem og gøre regnskabet op. Og jeg er både stolt over og meget tilfreds med ITD's udvikling siden 2019, siger Christian Sørensen Madsen og fortsætter:- Lige siden jeg trådte ind i ITD´s bestyrelse i 2004 har jeg været stærkt optaget af lige konkurrence og ordentlighed, så vi igen får den respekt i samfundet, som branchen fortjener. Og jeg har gennem hele min bestyrelsestid kæmpet for at sikre de bedste rammevilkår for at gøre de danske vognmænd og logistikvirksomheder levedygtige i et stærk konkurrenceudsat erhverv, hvor ikke mindst et stadig større pres fra udlandet har gjort det sværere og sværere at drive en dansk vognmandsvirksomhed. Da jeg i 2019 satte mig i formandsstolen, blev der på alle områder sat stor fokus på, at vi kunne komme i mål med rigtigt mange af de ting, der skal til for at nå netop de resultater. Vi er nået langt på de tre år, og rigtig mange ting er sat i søen, som nu bliver videre givet til den kommende bestyrelse.Christian Sørensen Madsen siger videre, at han er stolt over, at transportorganisationen ITD i dag tydeligt viser, hvor den står, og at mange danske vognmænd i dag kan se sig selv i ITD.- Det er præcis dem, som vi skal have til at overleve som erhverv i Danmark, siger han og tilføjer:





- Vores forening og medlemsdemokrati er sprællevende, og jeg har sat stor pris på gode råd og den konstruktive dialog med ITD´s mange dygtige medlemsvirksomheder gennem alle årene. Jeg vil også bruge lejligheden til at sige tak til alle medarbejderne i ITD-koncernen for en uforglemmelig tid sammen. Det samme gælder mine gode bestyrelseskolleger gennem alle årene - og ikke mindst næstformand Niels Juel Nielsen, som sammen med mig har ydet en stor daglig indsats i formandskabet. Vi har i ITD’s bestyrelse altid haft mange gode drøftelser om, hvordan vi sikrer de bedste rammer for danske vognmænd og logistikvirksomheder, og jeg efterlader nu trygt rattet til den nyvalgte bestyrelse.









