Vogntog med dobbelttrailere kan køre mellem Aarhus og Høje-Taastrup

POLITISK ENIGHED OM FORSØG:

Fredag 22. april 2022 kl: 12:25

Fakta om forsøgsordningen med dobbelttrailere:

For at køre med de længere og dermed også CO2-besparende vogntog med dobbelttrailere skal der ske mindre tilpasninger af vejnettet, da de længere vogntog kræver mere plads, når de skal svinge

Derudover skal det juridiske grundlag være på plads. Det kræver i første omgang en notifikationsproces hos EU-kommissionen for at kunne igangsætte forsøgsordningen. Herefter vil den danske færdselslov skulle ændres, så der kommer den nødvendige, nationale tilladelse til forsøgsordningen

Af: Redaktionen De ekstra lange vogntog, der kommer til at bestå af to trailere med en trækkende enhed forrest, vil give mulighed for at fragte mere gods på vejene ad gangen og dermed bidrage til at sænke CO2-udledningen med anslået i alt 22.000 ton.Forsøget skal dække strækningen mellem Aarhus Havn og Høje-Taastrup, og partierne er også enige om at undersøge muligheden for at forlænge strækningen til Malmø.For at gennemføre forsøget skal der laves mindre ombygninger på vejnettet, således at det bliver trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at lade længere lastbiler køre på vejnettet.Forsøgsordningen begynder, når den er blevet anmeldt til EU.