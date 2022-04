Maritim organisation er lukket efter knap to år

Onsdag 20. april 2022 kl: 11:36

Om Marlog:

Foreningen Maritime & Logistics Innovation Denmark - Marlog - blev stiftet i maj 2020 af de fire brancheforeninger, Danske Maritime, Dansk Transport & Logistik (DTL), Danske Havne og Danske Rederier samt de tre klyngeorganisationer, Maritime Development Center (MDC), Fonden MARCOD, Maritimt Center for optimering og drift og Fyns Maritime Klynge som en sammenlægning af de tre sidstnævnte

Af: Redaktionen Marlog blev etableret for knap to år siden som en fælles klyngeorganisation for de maritime erhverv og logistik i Danmark.Beslutningen om at begære Marlog konkurs, blev truffet efter et ekstraordinært bestyrelsesmøde sidst i marts.Peder Gellert Pedersen, formand for Marlogs bestyrelse, udtalte i forbindelse med konkursen, at troen på en fælles maritim og logistik klynge var stor ved etableringen, men at foreningen stod ved et, hvor det ikke kunne forsvares at lade klyngeorganisationen fortsætte.Fundamentet var usikkert, der var for få partnere, og samlet set ikke økonomi til at drive organisationen videre.