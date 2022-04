Tysk bilproducent har rundet 25.000 elektriske varebiler

Onsdag 13. april 2022 kl: 11:19

Af: Redaktionen - På det danske marked er vi stolte over at have leveret mere end 600 elektriske biler gennem de seneste få år. Interessen for elektrisk mobilitet i varebilssegmentet er fortsat stigende, og særligt når det gælder de danske Vito- kunder er vi kommet godt fra start i 2022, hvor vi har fået løftet vores markedsandel til 17,5 % procent i årets første tre måneder, siger salgschef hos Mercedes-Benz Vans i Danmark, Louise Klink-Raaschou.Så tidligt som i 2010 lancerede Mercedes-Benz den elektriske Vito E-Cell, som var en batteridrevet udgave af den populære varebil, produceret i en begrænset serie. I dag består den elektriske familie af de mellemstore modeller eVito, eVito Tourer og MPV-modellen EQV samt den store eSprinter.I løbet af 2022 bliver porteføljen udvidet med den kompakte varebil eCitan, som vil være rettet mod både det private og kommercielle publikum.Til det ekstra pladskrævende segment er Mercedes-Benz desuden i fuld gang med at udvikle en ny eSprinter, som har gennemgået ekstreme kuldetest i svenske Arjeplog nær polarcirklen. Med tre forskellige størrelser batterier og en række køretøjsvarianter skal den næste generation eSprinter tiltrække endnu flere kundesegmenter, og ikke mindst vil den elektriske rækkevidde, afhængigt at konfiguration, blive mere end fordoblet.