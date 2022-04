Havvind vokser markant

Fredag 8. april 2022 kl: 13:47

Af: Redaktionen 10.800 vindmøller på havet. Det er rundt regnet, hvad der i dag står og snurrer og laver grønt energi rundt om i verden. De knap 11.000 havvindmøller er fordelt på 250 aktive havvindmølleparker, og i 2021 var der fart på opsætningen af nye møller. Nye tal fra Danske Rederier viser, at den globale kapacitet på verdensplan steg til 50,6 GW, hvilket svarer til en vækst på 58 procent i forhold til kapaciteten i 2020.Det høje tempo i udbygningen af havvind kan mærkes hos Danske Rederier, der tæller flere rederier inden for offshore-branchen blandt sine medlemmer.- Vi kan mærke, at der virkelig er hul igennem til havvindmarkedet, og flere rederier bygger nye skibe og ansætter på livet løs for at følge med. Der er virkelig meget at lave, siger Jacob K. Clasen, der er viceadministrerende direktør i Danske Rederier.I 2021 var det især Kina, som satte turbo på opsætningen med 16 GW nye havvindmøller. Og selvom kineserne sænker tempoet lidt de kommende år, ser det ifølge Jacob K. Clasen lyst ud for rederierne i offshorebranchen.Frem mod 2030 forventes det, at der vil være omkring 700 havvindmølleparker med 29.000 havvindmøller, der samlet vil have en kapacitet på 235 GW. Det svarer til, at den samlede kapacitet vil blive mere end firedobles på otte år.- Der er en form for sneboldeffekt lige nu, hvor man både i EU og Asien har opdaget, at der skal tempo på, hvis man vil erstatte fossil energi med grøn energi inden for en overskuelig fremtid. Herhjemme er der også politisk fokus på at få udbygget havvind, så det er ikke en trend, som vil være overstået foreløbig, siger Jacob K. Clasen.I 2021 blev der opsat 600 MW havvind i Danmark, hvilket bringer den samlede danske kapacitet op på 2,3 GW.Interesserede kan læse analysen fra Danske Rederier