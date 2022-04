EU-Kommissionen vil lukke havne og landegrænser for russiske skibe og lastbiler

Fredag 8. april 2022 kl: 11:30

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen EU-Kommissionen vil have lukket EU-landenes havne for russiske og russisk-opererede skibe. Skibe, der transportere afgørende varer - eksempelvis landbrugsvarer og fødevare, humanitær hjælp og energi - vil dog være undtaget.På landtransportområdet foreslår EU-Kommissionen, at EU-landene lukker vejene for russiske og hviderussiske firmaer og deres lastbiler.Forbuddet skal begrænse den russiske industris muligheder for at importere vigtigt gods til produktionen.