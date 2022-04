Fjernbus blev brugt til menneskesmugling

Mandag 4. april 2022 kl: 11:24

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk.

Af: Redaktionen Han forklarede, at han havde hentet hende i Belgien, og at de havde været på vej til Sverige. Manden blev sigtet for menneskesmugling. Søndag fik 27-årige en straksdom: 30 dages fængsel og indrejseforbud i seks år.