Banen mellem Holbæk og Kalundborg skal gøres klar til el-tog

Torsdag 31. marts 2022 kl: 11:18

Forudsætning for elektrificering

Hensyn til pendlere



Fakta om projektet:

Fremtidens el-tog vil kunne køre hurtigere, støje mindre og udlede godt 85 procent mindre CO2

Der skabes plads til det kommende kørestrømsanlæg mellem Holbæk og Kalundborg

Der udskiftes 3,4 kilometer skinner og sveller, som en del af sporfornyelsen

Der skal også udveksles tre sporskifter samt tre kilometer sporkasse

Af: Redaktionen - Elektrificeringen er en forudsætning for, at vi i fremtiden kan indsætte el-tog, der støjer mindre og udleder godt 85 procent mindre CO2. I løbet af april og maj tager vi et vigtigt skridt i den retning, når vi mellem Holbæk og Kalundborg skal ruste sporene til fremtiden og samtidig begynder at skabe plads til det kommende kørestrømsanlæg, siger direktør i Elektrificeringsprogrammet i Banedanmark, Jette Aagaard.Nøgleordet i den forbindelse er frihøjde. På strækningen mellem Holbæk og Kalundborg er der flere vejbroer over jernbanen, hvor frihøjden er begrænset, og hvor der derfor ikke er plads til køreledningerBanedanmark skal derfor sænke sporet under flere af broerne. Andre steder er det nødvendigt at bygge helt nye og højere broer, hvorefter de eksisterende broer vil blive fjernet.Udover arbejdet med at forberede banen til elektrificeringen skal selve sporet mellem Holbæk og Kalundborg også rustes til fremtiden. For at sikre en stabil og komfortabel drift fremover skal der flere steder udskiftes slidte skinner og sveller, mens der også skal installeres nye sporskifter.Langt størstedelen af arbejdet kommer til at foregå i døgndrift. På grund af arbejdets omfang vil togene mellem Holbæk og Kalundborg i den periode blive skiftet ud med togbusser.- Vi håber, at passagerer og naboer til banen vil have tålmodighed med projektet, som er en vigtig del af arbejdet med at bygge fremtidens grønne jernbane. Vi har valgt at samle det meste af arbejdet over én måned for ikke at forstyrre i længere tid end nødvendigt, siger Jette Aagaard.Banedanmark sørger løbende for at holde beboere tæt på banen orienteret om eventuelle omkørsler eller støjende arbejder.Togpassagerer mellem Holbæk og Kalundborg opfordres desuden til at holde sig opdateret i Rejseplanen. Der kan findes mere information om togbusser på DSB’s hjemmeside.Interesserede kan læse mere om projektet på Banedanmarks hjemmeside - klik