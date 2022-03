Stor kampagne skal skaffe flere chauffører til persontransportbranchen

Torsdag 31. marts 2022 kl: 10:34

Af: Redaktionen

Busvognmændene står på tærsklen til den kommende højsæson, og kigger allerede nu ind i en tid hvor det bliver vanskeligt at skaffe chauffører nok til køre for den lokale skole, eller børnehave, men også for de mange turistgrupper der tripper for at komme ud og opleve både Danmark og resten af verden.





Derfor arbejder Dansk PersonTransport målrettet med at finde løsninger der både på kort og langt sigt kan bidrage til at løse udfordringen med chaufførmangel, og nu også via en rekrutteringskampagne.





Kampagnen henvender sig bl.a. til de mange potentielle brancheskiftere, der overvejer at skifte over til en mindre nedslidende branche. På bare 30 dage kan man erhverve sig et kørekort til stor bus, og derfor kan skiftet gå rigtigt hurtigt.





Buschaufførjobbet har traditionelt været et meget mandsdomineret job, og det forsøger kampagnen at gøre op med, gennem brug af kvindelige ambassadører for buschaufførjobbet.





Budskabet er ”Hvad er dit næste stop” er direkte reference til den genkendelige “stop-knap” i busser og talemåden: “Jeg skal af ved næste stop”.





© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

- Det taler til den brede målgruppe af unge, seniorer, mænd, kvinder og “brancheskiftere”, for uanset hvem man er, og hvor man er i livet, giver jobbet som buschauffør dig muligheden for at få dit “næste stop” – en ny karrieremulighed siger Michael Nielsen direktør i Dansk PersonTransport.