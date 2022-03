Ny udgave af varebil kommer med det daglige brød og alt muligt andet

Onsdag 30. marts 2022 kl: 11:14

De stærke sider er i behold

Af: Redaktionen Iveco fremhæver, at den seneste version af Daily er banebrydende med nye, fleksible og intelligente løsninger med interaktion og samarbejde mellem føreren og ejeren.Hvis vi ser på førerens forhold først, så er den nye Daily fået helt nye sæder med memory foam i midten af sædehynden, ryglænet og nakkestøtten. Skummet former sig efter kroppen, giver en jævn vægtfordeling og reducerer tryk mod ryggen med op til 30 procent. Det øger komforten og forebygger rygsmerter. Dertil kommer, at høje personer sidder mere behageligt takket være en 20 mm længere og 15 mm tykkere pude forrest, som giver bedre støtte til længere ben. Siderne på sædet og håndtagene er blevet omdesignet for at gøre det lettere at komme ind og ud af bilen.Med den nye Daily kører Iveco også frem med et nyt luftaffjedringssystem - Air-Pro – der har en smart, elektronisk styring. Det er en nyhed i branchen, der forbedrer kørekomforten, beskytter fører og last og tilpasser sig til brugskravene.Iveco Daily er også udrustet med Iveco Driver Pal - den Alexa-baserede, nye stemmeassistent - som giver føreren mulighed for at kommunikere med køretøjet og andre førere via stemmekommandoer, hvilket bidrager til en sikker, stressfri og behagelig køreoplevelse.På motorsiden fremhæver Iveco, at motorteknologi og efterbehandlingssystemer i de nye Daily'er er de nyeste og garanterer fuld overensstemmelse med Euro 6-D Final og Euro 6-E under reelle kørselsforhold i hele motorens levetide. Den optimerede 2,3- liters motor forbruger op til 6 procent mindre brændstof og øger Daily’ens anvendelighed gennem op til 15 procent mere drejningsmoment til krævende opgaver.- 3,5 tons trækkapacitet på næsten alle modeller og det faktum, at Iveco Daily er konstrueret til at kunne holde til lasten, da den er bygget som en C- ramme lastvogn - giver mulighed for at køre med en tung last uden at miste kørekomforten, siger Lars Kragh og fortsætter:- Connectivity box er også en fordel for vores kunder, da den giver føreren mulighed for at undgå nedetid og i stedet kan fortsætte med at køre ved at etablere direkte kontakt mellem bilen og Iveco's kontrolrum.I kontrolrummet sidder et dedikeret team af Iveco-specialister og kan følge bilens realtidsdata, udføre fjerndiagnosticeringer og opdatere køretøjets software. Det gør det muligt at identificere problemer, før de opstår, og at udføre forebyggende foranstaltninger - i mange tilfælde kan Iveco endda løse problemerne på afstand, så køretøjet kan blive på vejen.