Lastbilimportør kårer årets bedste præstationer

Tirsdag 29. marts 2022 kl: 09:49

Årets forhandler: Bache A/S, Padborg Årets Sælger - Varebiler: Ole Trier, REA Erhvervsbiler, Roskilde

Årets Sælger - Lastbiler: Michael Søndergaard, Stiholt Erhvervsbiler, Aalborg

Årets Gazelle: Søren Olesen fra Ole Winther, Herning

Af: Redaktionen Bache A/S er en af Iveco's største forhandlere med i alt fem afdelinger i Jylland, hvor virksomheden sælger og servicerer både varevogne og lastbiler.- Bache har klaret sig rigtig godt på alle parametre og har solgt mange lastbiler og varevogne og har samtidig haft et godt år på eftermarkedet. Frem for alt har Bache's indsats i 2021 resulteret i stor kundetilfredshed, fordi Bache altid møder kunderne og partnerne med en åben og positiv indstilling, siger Håkan Jönsson, der er Business Director hos Iveco North Europe & Baltics.Michael Søndergaard fra Stiholdt Erhvervsbiler Aalborg er årets Iveco-sælger inden for lastbilsegmentet.- Han har vist et stort engagement fra første dag, hvor han satte sig i salgsstolen, og han har opdyrket markedet i Nordjylland gennem vedholdende salgsarbejde. Alt i alt er Michael lykkedes rigtig godt med salget af både Iveco Eurocargo og S-Way takket være hans stærke tekniske baggrund fra eftermarkedet og værkstedssiden af branchen, siger Carsten Sørensen, der er Country Sales Manager for Trucks i Danmark.Ole Trier, REA Erhvervsbiler, får samme fine pris, men her drejer det sig om rollen som Årets sælger i varebilssegmentet, hvor han har solgt flest Iveco Daily af alle.- Ole har været rigtig stærk på hele den brede Daily-serie og har haft stor succes i 3,5, 5 og 7 tons-klassen på Sjælland, siger Lars Kragh, der er Country Sales Manager i Danmark for varebiler.Søren Olesen fra bilforhandleren Ole Winther's afdeling i Herning, der er Iveco-forhandler, er en ung og ny sælger hos Iveco og er foreløbigt startet på den bedst tænkelige måde. Derfor bliver Søren Olesen tildelt Iveco’s Gazellepris.- Søren har en vilje til at lykkes og giver ikke let op. Søren har opdyrket nye kunder i hele 2021 og har været meget proaktiv, siger Lars Kragh.Iveco Danmark har haft fremgang på flere området i 2021. Blandt andet er Iveco Daily's markedsandel (exklusiv autocamper) er steget med 2,65 procent til 13,4 procent, og for de tunge lastbiler, primært Iveco S-Way, er salget mere end tredoblet.Iveco Danmark A/S uddelte følgende priser: