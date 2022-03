Vognmandsorganisation drøftede oliepriser med transportministeren

Fredag 25. marts 2022 kl: 12:45

Nordisk samarbejde og grøn omstilling

Af: Redaktionen - Vi tog udgangspunkt i DTL’s brev fremsendt til både transportministeren og skatteministeren, siger DTL’s administrerende direktør, Erik Østergaard, som deltog i mødet sammen med DTL's formand Martin Danielsen.I brevet nævnes det, at prisstigningerne kommer så hurtigt og er så kraftige, at selv vognmandsvirksomheder med aftaler om for eksempel månedsvis olieregulering ikke kan følge med. Og de virksomheder, som er bundet af længerevarende kontrakter uden løbende oliepris-regulering, er meget alvorligt truet på deres eksistens.Erik Østergaard oplyser, at delegationen samtidig kvitterede for den udsendte vejledning fra Konkurrencestyrelsen, som vi her på transportnyhederne.dk omtalte torsdag, åbner mulighed for at søge genforhandling af aftaler med eksempelvis kommunale kunder eller andre kunder i det offentlige.Det nordiske samarbejde blev også drøftet, da Trine Bramsen selv har erfaret en udvikling i samarbejdet fra sin tid som forsvarsminister og har en tro på, at de nordiske relationer også kan blive tættere på andre områder.DTL-delegationen orienterede om Nordic Logistics Association (NLA), der nu på tiende år har evnet at skabe synlighed omkring nordiske synspunkter i EU-institutionerne.







NLA, som DTL sammen med norske NLF og Svenske SÅ står bag, udnyttede sin styrke til blandt andet at få fremmet de nordiske vognmænds synspunkter om social dumping under behandlingen af vejpakkerne - i øvrigt i tæt samarbejde med tyske BGL og franske FNTR, der sammen med NLA driver fælleskontor i Bruxelles.





Den verserende implementering af vejpakkerne blev også vendt. Det samme blev den generelle mangel på chauffører i forlængelse af den nylige udvalgshøring om chaufførmangel.





- Vi nåede endelig omkring den grønne omstilling, EU’s fit for 55 lovpakke og det kommende møde i regeringens klimapartnerskab 20. april, som DTL deltager i, siger Erik Østergaard og fortsætter:





- Vi nævnte her de lavthængende frugter i form af DUO-trailer løsningen, muligheden for øget vægt- og dimensioner, og en bedre udnyttelse af den nuværende modulvogntogsordning, som ligger lige for.



















