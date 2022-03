Ringsted-vognmand ruller ud med ny fire-akslet forvogn med kran og hejs

Fredag 25. marts 2022 kl: 12:33

Af: Redaktionen Den nye Volvo FM er leveret med Komfort førerhuspakke, som blandt andet indeholder informationssystem med navigation og Volvo Connect flådestyringstjenester. Her er desuden mulighed for tilslutning at op til otte kameraer. Derudover er den forsynet med udsynspakke med regnsensor, LED-forlygter og blindvinkel kamera i passagersiden.SHT Transport A/S har fået den nye bil finansieret gennem Volvo Financial Services.Bilen er solgt og leveret af Kim Jørgensen fra Volvo Truck Center Taastrup.