Tre energiorganisationer fusionerer til én

Fredag 25. marts 2022 kl: 09:43

Om Green Power Denmark:

Green Power Denmark blev etableret 23. marts 2022 ved en fusion af Dansk Energi, Wind Denmark og Dansk Solkraft

Green Power Denmark bliver en stor grøn erhvervsorganisation i Danmark og vil fungere som talerør for den danske energisektor

Green Power Denmark vil arbejde for, at Danmark hurtigst muligt elektrificeres med grøn strøm

Green Power Denmark ønsker at samle alle med interesse i en hastig grøn omstilling og repræsenterer både energiindustrien, store og små ejere og opstillere af energiteknologi samt de selskaber, der driver det danske elnet og handler med energi

Green Power Denmarks mål er at gå forrest og tage ansvar for, at den grønne omstilling lykkes til gavn for alle

Green Power Denmark har for nuværende to kontorer i København og kontor i Aarhus og Bruxelles

Green Power Denmark har i alt omkring 125 fuldtidsansatte

Green Power Denmark's bestyrelse:

Jesper Hjulmand, Andel (Formand)

Morten Dyrholm, Vestas Wind Systems (Næstformand)

Bent Agerholm, Energi Fyn

Knud Erik Andersen, European Energy

Mads-Ole Astrupgaard, Fritz Schur Technical Group

Niels Duedahl, Norlys

Per Fenger, Liftra

Kristian Jakobsen, MI

Jens Rasmussen, Eurowind Energy

Ulrik Stridbæk, Ørsted

Anders Dolmer, BeGreen

Carsten Høegh, Aura

Claus M. Andersen, Bornholms Energi & Forsyning

Claus Madsen, Hitachi Energy

Dorte Kamper, LM Windpower

Erik Abraham, Wind Estate

Frederikke Tømmergaard, Siemens Gamesa Renewable Energy

Jacob Brønnum, Helsingør Forsyning

Jacob Møller, RAH

Jacob Vittrup, NRGi

Jakob Flyvbjerg Christensen, Verdo

Lars Bonderup Bjørn, Ewii

Lars Peter Christiansen, Thy Mors Energi

Mads Krogh, Vattenfall

Marianne Eriksen, nef

Niels Ole Christensen, OK

Peder Kjeldgaard, NordEnergi

Per Bjerke Hansen, Uhre Vindmøllelaug

Peter Hauge Madsen, DTU Vindenergi

Pia Lanken, RWE Renewables

Rasmus Lildholdt Kjær, Better Energy

Steen Brødbæk, Semco Maritime

Susanne Juhl, HOFOR

Søren Bunk, DIS

Uffe Vinther-Schou, KK Wind Solutions

Af: Redaktionen Green Power Denmark vil komme til at samle den grønne omstillings værdikæde og favne medlemmer inden for eksempelvis produktion af energiteknologi i vindmølleindustrien samt de mange VE-projektudviklere, ejere af energiproduktion og selskaberne, der handler med og transporterer strømmen. Den nye organisation vil dermed blive repræsentant for den samlede grønne elektrificeringssektor.- Det er en stor dag i dansk energi- og erhvervshistorie. Vi etablerer Green Power Denmark nu, hvor behovet for grøn omstilling er mere akut end nogensinde. Det står i dag klart for alle, at der er brug for en accelereret elektrificering af det danske samfund, for at drive alle dele af samfundet med grøn strøm og sikre Danmark og EU’s energiuafhængighed. Dette vigtige arbejde stiller den nye grønne erhvervsorganisation sig i spidsen for sammen med medlemmerne, siger Jesper Hjulmand, der er nyvalgt formand for Green Power Denmark.Som formand for Wind Denmark gennem syv år glæder Mads-Ole Astrupgaard sig også over fusionen.- Det er meget glædeligt at alle tre foreningers medlemmer har bakket op om fusionen. Nu samler vi hele værdikæden fra underleverandørerne til energiindustrien, over udviklerne af vind- og solenergi til dem, der faktisk sørger for, at elektriciteten bliver sendt ud til husstandene, virksomhederne og elbilerne. Alle medlemmer og aktører i den danske energisektor vil med Green Power Denmark forhåbentlig stå stærkere og bedre rustet til at overkomme de udfordringer, den grønne omstilling giver og bedre rustet til at tage de muligheder, som den byder, siger Mads-Ole Astrupgaard.Mens Dansk Energi og Wind Denmark i årtier har været del af energisektoren herhjemme, er Dansk Solkraft etableret i 2021. Anders Dolmer, der indtil fusionen var formand for Dansk Solkraft, er glad for, at Dansk Solkraft indgår i den nye organisation- Den grønne omstilling skal prioriteres endnu højere og accelereres gennem elektrificering. Alt det, der kan elektrificeres, skal elektrificeres direkte eller indirekte, og det mål for Danmark er vi tættere på med realiseringen af Green Power Denmark, fordi en samlet stærk energisektor bedre kan omsætte ord til handling. Danmark skal være CO2-neutral og fossilfri før resten af verden. Det kræver at grøn energi, grøn teknologi og grøn infrastruktur sættes først, og det er vi klar til at gøre i Green Power Denmark, siger Anders Dolmer.Mads-Ole Astrupgaard og Anders Dolmer indtræder begge i bestyrelsen for den nye forening.Bestyrelsen for Green Power Denmark består af 35 medlemmer, der blev valgt på den stiftende generalforsamling 23. marts 2022.Medlemmerne af bestyrelsen er valgt for en to-årig periode.ForretningsudvalgBestyrelsesmedlemmer