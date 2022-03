Flygtninge fra Ukraine kan arbejde i transportbranchen

KOMMENTAR FRA ARBEJDSGIVERE:

Torsdag 24. marts 2022 kl: 10:48

I disse dage flygter millioner af mennesker fra en frygtelig og tragisk krig i Ukraine. Det er usikkert, hvor mange flygtninge der kommer til Danmark. Regeringen regner nu med markant flere end 20.000 personer - som først antaget. De skal have et arbejde, og transportbranchen er klar til at hjælpe.



Vognmænd over hele landet har allerede ydet et bidrag. Nogle har doneret penge til de velgørende organisationer. Andre har kørt udstyr til Ukraine. Og andre igen har taget sig af de ukrainske flygtninge. Det er godt at se, at så mange er villige til at hjælpe.



I sidste uge vedtog Folketinget en særlov for de ukrainske flygtninge. Det betyder, at de nu kan få opholdstilladelse, cpr-nummer, skattekort og at deres børn kan komme i skole eller børnehave. Det er alt sammen en forudsætning for, at de voksne kan komme i arbejde.



I transportbranchen mangler vi arbejdskraft, og jeg ved, at mange virksomheder er klar til at ansætte de ukrainske flygtninge. Det kan for eksempel være til at udføre lager- og terminalarbejde.



Flygtningene har på kort tid fået ændret deres liv dramatisk. De har forladt deres hjem og venner, og mange har været nødt til at efterlade deres mænd på slagmarken. Det bedste, vi kan gøre for dem, er at tilbyde dem et nogenlunde normalt liv, mens de er i Danmark.



Af: Redaktionen Lars William Wesch, der er direktør i arbejdsgiverorganisationen ATL, skiver: