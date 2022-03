Lastbilchauffør fra Moldova kørte spritkørsel i Himmerland

Torsdag 24. marts 2022 kl: 10:08

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Lastbilchaufføren risikerer både fængselsstraf og bødestraf - samt at få konfiskeret lastbilen, da det betegnes som vanvidskørsel at køre med en promille på over 2,0.Moldova er et land i Østeuropæisk, der ligger mellem Rumænien og Ukraine. Moldova, der fra 1945 til 1991 var en republik i Sovjetunionen, har ikke adgang til Sortehavet.