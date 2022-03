126 bilister mærkede forhøjede fartbøder ved vejarbejde

Sådan udregnes en bøde i vejarbejde med 40 km/t:

Bøde for at køre med 91 km/t: 6.000

6.000 Dobbelt takst pga. vejarbejde: 6.000

6.000 Hastighedstillæg o/30 pct.: 1.200

1.200 Dobbelt takst pga. vejarbejde: 1.200

1.200 Bidrag til Offerfonden: 500

500 Samlet bøde: 14.900

Af: Redaktionen Der venter både klip i kørekortet, betingede frakendelser af førerretten og dyre bøder efter færdselsbetjentes fartkontroller over tre dage ved et vejarbejde på Søndre Ringvej i Brøndby, hvor kørebanerne for tiden er snævret ind på på grund af det store anlægsarbejde med den kommende letbane, og forskellige fagfolk arbejder på stedet.Der er skiltet med vejarbejde og at fartbegrænsningen er nedsat til 40 kilometer i timen.Samlet omkring 11 timers målinger viste, at 102 bilister kørte igennem vejarbejdet over 40 procent for hurtigt og nu står til en bøde og en betinget frakendelse af førerretten.24 kørte blev målt til at køre over 30 procent for hurtigt og står derfor til et klip i kortet og bøde.- En del får stadig en slem overraskelse over størrelsen på bøden, og jeg opfordrer til, at man kører nøje efter fartbegrænsningen - så nedsætter man både risikoen for at andre kommer skade og undgår selv bøder og mistet kørekort, siger politikommissær Claus Stoltenberg, der er leder af færdselsafdelingen ved Københavns Vestegns Politi.Fra årsskiftet blev fartbøderne hævet med 20 procent.- Vi får positive tilkendegivelser fra vejarbejdere og beboere, når vi er ude og måle hastighed. De synes, der bliver kørt stærkt, hvor de arbejder og bor, og vi vil løbende følge op i hele politikredsen, siger Claus Stoltenberg.For høj fart koster dyrtDen højeste bøde på 14.900 kroner ved den nævnte kontrol gik til en bilist, der kørte 91 kilometer i timen i vejarbejdets 40 kilometer-zone. Samme forseelse kostede 12.500 kroner sidste år.Hertil kommer en betinget frakendelse af førerretten, hvilket betyder, at en ny teoretisk og praktisk køreprøve skal bestås.Laveste bøde på 6.500 kroner venter en bilist, der blev målt til 53 kilometer i timen. Samme forseelse kostede 5.500 kroner sidste år. Dertil kommer et klip i kørekortet.Målingerne fordelte sig den 10., 16. og 18. marts om formiddagen og ved middagstid på en strækning nær ringvejens haveforeninger og golfbane.