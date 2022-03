Færgerederi vil lægge om

Fredag 18. marts 2022 kl: 10:48

Af: Redaktionen P&O Ferries henviser eksempelvis sine kunder på ruten over Den Engelske Kanal mellem Dover og Calais til andre rederier - eksempelvis DFDS - da færgedriften vil være markant forstyrret de næste dage. Torsdag beordrede rederiet sine færger tilbage i havn, hvor de lossede biler og passagerer.P&O Ferries fyring af de 800 søfolk har udløst markant kritik. Fredag har britiske fagforening RMT planlagt demonstrationer i havnene Dover, Hull og Liverpool, hvor P&O Ferries opererer ud fra.Den britiske regering har også været ude med kritik af P&O Ferries og overvejer sine kontrakter med færgerederiet.P&O Ferries har de seneste år sejlet med underskud, som ind til nu er blevet dækket af moderselskabet DP World. Rederiets færger har gennem de seneste år skiftet flag til Bahamas og Cypern. To skiber sejler under hollandsk flag.Rederiets indstilling af sejladsen skabte hurtigt lange køer af lastbiler i eksempelvis Dover.