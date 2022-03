Vigtig aftale om grønne brændstoffer

Onsdag 16. marts 2022 kl: 11:17

Af: Redaktionen Aftalen har fokus på produktion af brændstoffer produceret ud fra vedvarende energi fra solceller og vindmøller, som i nær fremtid kan bruges i skibe, fly og lastbiler, når de skal fragte verdenshandlen rundt på kloden.Derfor er Danske Rederier tilfreds med, at den brede politiske aftale om Power-to-X (PtX), der kan sætte turbo på udvikling og produktion af nye brændstoffer herhjemme.- Der sker allerede en rivende udvikling i rederierne i forhold til nye brændstoffer, men vi har brug for, at man politisk viser vejen, Vi har som en af verdens største søfartsnationer et særligt ansvar i forhold til at finde ud af, hvordan vi i fremtiden kan sejle klimaneutralt, og derfor er jeg glad for dagens aftale,” siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør i Danske Rederier.Med aftalen skabes der nu sikkerhed for udbygningen af den danske elektrolysekapacitet. Den er en forudsætning for produktionen af de grønne brændstoffer, som skibsfarten skal sejle på i årene der kommer. Aftalen følger op på S-Regeringens strategi om en målsætning på mellem 4-6 gigawatt elektrolysekapacitet senest i 2030, og understreger samtidig behovet for at intensivere udbygningen af vedvarende energi i Danmark.

Produktionen af grønne brændstoffer vil nemlig kræve store mængder af grøn elektricitet.





- Alene til indenrigsskibsfarten i Danmark skal vi bruge en enorm mængde vedvarende energi til produktionen af grønne brændstoffer, og derfor er jeg glad for, at Regeringen med aftalen bekræfter, de fortsat vil udbygge mængden af vedvarende energi. Det er der i den grad brug for, siger Anne H. Steffensen.







Den nye aftale lægger også op til, at der senest i 2023 vil blive sat ekstra fokus på aftagersiden af PtX produktionen - navnlig den tunge transport, hvor skibsfarten er inkluderet. Her så man i Danske Rederier gerne en endnu hurtigere proces:







- Rammerne for produktionen af PtX er essentielle og skal selvfølgelig på plads så hurtigt som muligt. Men der er også behov for at sammentænke med aftagerne af brændstofferne, og her har vi i skibsfarten brug for klarere linjer og hastighed. Vi ser derfor frem til at følge udmøntningen af aftalen, og står klar til at drøfte udspil og strategi for skibsfarten. Jo før – jo bedre, siger Anne H. Steffensen.





