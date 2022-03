Power-to-X-strategi giver endelig bevægelse fra ord til handling

Onsdag 16. marts 2022 kl: 10:57

Af: Redaktionen En elektrolysekapacitet på 4-6 GW og håndslag på at forpligte Danmark til ikke blot at forsyne sig selv med grønne Power-to-X-brændsler til lastbiler, fly og skibe, men også at eksportere grøn energi til resten af verden, når der står 2030 på kalenderen.Det er to centrale punkter i den aftale om Power-to-X-strategi, som et bredt flertal i Folketinget indgik i begyndelsen af denne uge. Aftalen får erhvervs- og interesseorganisationen Dansk Energi til at kippe med flaget.- Dette skal blive til en grøn game changer i dansk energi- og klimapolitik, siger Lars Aagaard, der er administrerende direktør, Dansk Energi, og fortsætter:- Aftalen sætter en ambition for udbygningen af vind og sol i en grad, så Danmark bliver nettoeksportør af grøn energi. Der skal noget til for, at det bliver en realitet, men lykkes vi, bliver det et kæmpe første boost til den spirende Power-to-X-industri herhjemme. Lykkes vi, kan vi i 2030 levere grøn energi til ikke bare vores grønne omstilling og gas-uafhængighed - men også til resten af Europas.Dansk Energi vurderer, at hvis aftalens ambition om at bygge 4-6 GW elektrolysekapacitet og eksportere til udlandet skal kunne lade sig gøre sammen med resten af den elektrificering, der er nødvendig i den grønne omstilling, vil det kræve en udbygning, der svarer til nye 8 GW havvind.Det vil sige mere end fire gange så meget, som Danmark har opstillet i dag. Derfor efterlyser Lars Aagaard konkrete initiativer.- Store ambitioner forpligter, og vi imødeser nu konkrete planer for, hvordan aftalepartierne vil give branchen mulighed for at speede udbygningen med vind og sol op. Tiden er knap, og barriererne for udbygning af sol, landvind og havvind skal tackles nu, siger han.Aftalen om Power-to-X-strategien kan kickstarte et erhvervs- og eksporteventyr for danske virksomheder. Et stigende antal investorer står parat og venter på et startskud. Derfor er det ifølge Lars Aagaard vigtigt, at der med aftalen nu bliver udbudt 1,25 milliarder kroner i støtte til Power-to-X, også selvom støttebehovet reelt er større, hvis aftalens ambition skal nås:- Det er en god begyndelse, men godt begyndt er kun halvt fuldendt. Power-to-X er en spirende industri, og vi skal gøre mere for at få kunderne med, siger Lars Aagaard og understreger, at politikerne derfor nu har en opgave med at understøtte de sektorer, der skal bruge Power-to-X-brændsler - luftfart, skibsfart og tung transport.Aftalen giver også energibranchen mulighed for at skræddersy el-infrastruktur til Power-to-X-produktion og imødekommer dermed ønsket om et mere moderne regelsæt for udviklingen af den danske el-infrastruktur med direkte linjer, geografisk differentierede forbrugstariffer og lokale kollektiv tariffer.Direkte linjer vil gøre det muligt for udvalgte storskala Power-to-X-producenter at føre elkabler direkte fra nærliggende vind- og solparker til Power-to-X-anlæg dér, hvor det giver samfundsøkonomisk størst værdi. Samtidig kan de opnå en besparelse, hvis de etablerer sig i dele af landet, hvor der i forvejen er mange solcelle- eller vindmølleparker. Dansk Energi peger på, at lokal kollektiv tarifering åbner for, at det kollektive el-net kan give rabat på tariffen, når Power-to-X-kunder spiller sammen med sol og vind i det kollektive net.- Store nye Power-to-X-anlæg vil sluge enorme mængder strøm, og derfor er det vigtigt, at de nye anlæg spiller sammen med elnettet, elmarkedet og det øvrige energisystem. Det tager den nye aftale fat på, og det er klogt, siger Lars Aagaard.Dansk Energis medlemmer beskæftiger sig med produktion og distribution af og handel med energi. Også energiselskabernes bredbåndsaktiviteter er en del af Dansk Energis område.Dansk Energis medlemmer omfatter koncerner og virksomheder med aktiviteter indenfor tre områder:For el- og varmeproducenter er Dansk Energi omdrejningspunktet for interessevaretagelsen, når det gælder reguleringen af elproduktion og fjernvarmeproduktion for de største decentrale samt de centrale kraftvarmeværker.