Beton-virksomhed tager to nye sværlast-trailere i brug

Onsdag 16. marts 2022 kl: 09:46

Heavy Duty centralvange opsvejst i I-profil

Stærke tværvanger og forstærkninger

Ekstra svære flangetykkelse for ekstra stivhed

Meget kraftig UNP160 kantskinne, glat udadtil

Bund af 28 mm hårdttræsplanker

Surring i 16 mm rundjern i bunden af kant skinner

Cyklistværn i begge sider

2x8 stk 5 tons sværlast binderinge i kantskinne

2x6 stk. 80x50 mm sokler, der flugter på tværs

Udtræksstige under bunden i højre baghjørne

Container låse til 2x20 fod, 1x40 fod og 20 fod i midten

Truckbeslag i bagende

2x4 stk. alu-sider i en højde på 1.000 mm

2 delt alu-døre i bagenden i en højde på 1.000 mm

Monteret med bakalarm

Af: Redaktionen Om de to nye trailere:Chassis-opbygning:Trailerne er leveret med fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første og fjerde aksel er løftbar. Fjerde aksel er derudover selvstyrende.De nye trailere er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.Virksomheden Skagen Beton A/S, der har rødder tilbage til 1937, drives i dag af anden og tredje generation. Skagen Beton A/S har eget betonstøberi og producerer flere typer belægningsfliser, fundamentblokke og kloakrør m.m, som leveres ud over hele landet. Derudover har virksomheden en flåde af moderne lastbiler med bagmonterede kraner og tippelad, tipsættevogne fra 30-55 kubikmeter og bulk-, gardin-, køletrailere og containerchassiser. Skagen beton udlejer også flere typer containere, køreplader og kører med slamsuger i hele Frederikshavns kommune.