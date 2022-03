VOGNMAND I NORDSJÆLLAND:

Torsdag 10. marts 2022 kl: 12:00

- Vi husker vel alle de gamle Skoda-vittigheder om folk, der købte de tjekkiske biler for at få et billigt og stabilt transportmiddel uden så mange dikkedarer. I dag er der ikke mange, der griner af Skoda. Da jeg begyndte at køre Iveco for over 15 år siden, blev der også grinet ad mig - men jeg har holdt fast i mærket lige siden, fordi de faktisk laver nogle rigtig gode og driftsøkonomiske lastbiler, siger Jørgen Olsen og tilføjer:- Og den, der ler sidst, ler som bekendt bedst.Vognmanden fra Slangerup henviser til den markant bedre driftsøkonomi, han oplever med sine Iveco'er, end han tidligere oplevede med andre lastbilmærker.Sammen med sin kone Nina driver Jørgen Olsen en solid lille vognmandsforretning i Slangerup med to lige så solide Iveco kran- /hejseladsbiler. Nina kører den ene - en toethalvt år gammel tre-akslet Iveco X-Way AD260X46 6x2/4, som takket være hydraulisk tilkoblingsbart forhjulstræk (Hi-Traction) kan gøres til en 6x4/4. Jørgen Olsen kører den anden, en tre måneder gammel fire-akslet X-Way OFF AT360X48 8x4 med traditionelt tandemtræk.Det med at være trofast kunde gælder også for både opbygning og kran, for begge Iveco’er er nemlig udrustet med HMF wirehejs samt FASSI-kraner - Ninas med en 21 T/m og Jørgens med en 31 T/m. De er begge - lige som de øvrige Iveco’er - leveret af Jørgen Andreassen fra Iveco North Europe & Baltics.- Vores to nuværende biler er Iveco nummer fem og seks i rækken siden 2005. Vi udskifter bilerne ca. hvert sjette år, også selv om de ikke kører specielt mange kilometer, for de bliver brugt hårdt - inklusiv rigtig mange kraftudtags-timer. Vi kører både på landevejskørsel, når vi henter materialer, samt decideret terrænkørsel, når vi udfører kranopgaver på byggepladser og på andre krævende underlag, så bilerne bliver ikke sparet, understreger Jørgen Olsen.

Af: Redaktionen Det sydeuropæiske lastbilmærke er langt mere udbredt på de mellem- og sydeuropæiske lastbilmarkeder end i de nordiske lande, og selv om der langsomt men sikkert kommer flere Iveco-kunder til også i Danmark, fylder de endnu ikke så meget i registreringsstatistikken.

Imponeret af terræn-egenskaber

Især er Jørgen Olsen imponeret af terræn-egenskaberne både på Ninas tre-akslede bil med Hi-Taction forhjulstræk samt styrende bogieaksel og hans egen fire-akslede med tandemtræk.





- Nina kommer simpelthen frem overalt, når hun slår forhjulstrækket til, og min egen klarer sig også upåklageligt i forhold til det, jeg byder den. Kombinationen af parabelfjedre på forakslerne og luftaffjedring på de to trækaksler med navreduktion er efter min mening suveræn, siger han og fortsætter:







Populær tilgang



Fakta om Jørgen Olsens Iveco X-Way OFF AT360X48 8x4:

Lastbilen er solgt og leveret af Jørgen Andreassen, Iveco Danmark Motor: 11,1-liters Iveco Cursor 11-rækkemotor på 480 hk/2.300 Nm Gearkasse: 12-trins Hi-Tronix med integreret overgear og fuldautomatisk gearskiftesystem, entreprenør- og krybegears- software

Aksler: 2 x 9-tons foraksler, 2 x 11,5-tons Iveco (36 tons teknisk totalvægt) lovlig totalvægt 32 tons. HR-trækaksler med navreduktion, 3,79:1-udveksling, langs- og tværgående differentialespærrer

Chassis: Entreprenør-chassis for max. frigangsvinkel og frihøjde, stålaffjedring på foraksler samt luftaffjedring på tandembogie, skivebremser på alle fire aksler, Alcoa Durabright alufælge på alle hjul, bakalarm

Førerhus: Iveco AT-sovekabineførerhus med tredelt nederste køje, 4-punkt luftaffjedring, elektrisk førerhustip, luftaffjedret luksus-førersæde med højde- og længdejustering, trykluftbetjent justérbar ratstamme, læderrat, centrallås, køle- og fryseboks, div. indvendige og udvendige solskærme, LED for- og baglygter samt tågeforlygter med kurve-funktion, bakalarm, aut. klimaanlæg inkl. aircondition, ekstra 6 kW Eberspächer kabinefyr mm. Opbygning: FASSI F315A2.25-kran med fem hydrauliske udskud, to-strengs hydraulik ført frem til rotator, grab og andet hydraulisk udstyr. Stånok i venstre side, radiostyret fjernbetjening af alle funktioner inkl. start/stop af motor. HMF TF324 wirehejs med tre-vejstip for 5,5-6 meter containere. Hydraulisk udskydelig sakse-bagkofanger for kørsel med lange containere, VBG kærretræk, div. værktøjskasser på chassis og mellem trækaksler. Opbygningen er udført af Fyns Karosseri Byg i Odense inkl. montering af kran og wirehejs samt maling af chassis

- Mange af mine kolleger tror, at stålfjedrene på forakslerne gør den stiv som et bræt at køre på asfalt, men det er den ikke. Med den frontmonterede kran har den altid vægt nok foran til at ligge stabilt også ved motorvejsfart, og den luftaffjedrede tandembogie har akselvandring nok til, at akslerne altid har fat i underlaget. Navreduktionen gør, at trækkraften overføres så jævnt, så den ikke graver sig ned i grus og sand. Jeg synes det er en super god løsning.Jørgen Olsen har altid tegnet service- og reparationsaftaler på sine biler, fordi han hellere vil køre og servicere sine kunder end ligge hjemme i garagen og skifte olie i weekenderne.- Iveco’s reparationsaftaler er altid rigtig konkurrencedygtige. Det må jo være, fordi de tror på deres eget produkt, for til de penge kan jeg ikke engang få en simpel smøreaftale hos konkurrenterne, siger han og tilføjer:- Når chassisprisen samtidig er mere end konkurrencedygtig, synes jeg ikke, at der er noget at betænke sig på.Jørgen og Ninas vigtigste konkurrenceparameter er service, og ud over deres lastbiler og kraner er deres vigtigste arbejdsredskab deres mobiltelefoner. De har rigtig mange små kunder - entreprenører, anlægsgartnere, murermestre og andre håndværkere, hvor de som regel skal have løst deres transport- og løfteopgaver i en fart. Derfor ved Jørgen og Nina sjældent, hvad dagen vil bringe af udfordringer, når de starter om morgenen. Der er også et par faste, store kunder på listen, men her er det som regel lettere at planlægge et par dage frem i kalenderen.- Ud over Iveco’erne råder vi også over en tre-akslet kærre, som vi bruger, når vi skal flytte mere end nogle få kubikmeter materialer. Vi er dog ikke specialister i at flytte bjerge af grus og jord; det overlader vi hellere til gode kollegaer, så vi kan koncentrere os om at gøre det, vi er bedst til - service, fleksibilitet, hurtighed og kvalitet, siger Jørgen Olsen.Det gælder både for de deciderede transport- og kranopgaver samt for udlejning af åbne og lukkede containere, køreplader, specialopgaver med mere.- En del af at yde god service er også at kunne sige nej, hvis vi ikke er sikre på, at vi kan magte opgaven. Ofte tager jeg ud og besigtiger forholdene, inden jeg accepterer opgaven. Hellere sige pænt nej tak end at skulle give op halvvejs, fordi man prøver at skræve mere, end bukserne kan holde, forklarer han.Den tilgang er populær i Slangerup og omegn. Jørgen Olsen er efter eget udsagn temmelig gammeldags, så han har hverken hjemmeside, er på Facebook eller bruger ret meget tid og penge på markedsføring. Han og Nina satser på mund-til-øre-metoden, og det fungerer rigtig godt for dem.- Uden at det skal lyde som pral, har vi faktisk kunder på venteliste - forstået på den måde, at vi jævnligt må sige nej til nye kunder, der har hørt om vores måde at løse opgaverne på. Vi arbejder både lokalt i Nordsjælland samt i resten af Sjælland, og vi kommer sågar også på Lolland-Falster, Fyn og Jylland samt i Sydsverige. Vi har for resten fejret 25-års vognmandsjubilæum for nylig, så et eller andet må vi jo gøre rigtigt, siger vognmanden fra Slangerup.