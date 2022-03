Regeringen bør sikre hjælp til transportvirksomhederne i EU’s nye energipakke

Onsdag 9. marts 2022 kl: 12:17

Af: Redaktionen Med udspillet gør EU-Kommission det muligt for medlemslande at føre de indtægter, der er kommet fra energiafgifter, tilbage til forbrugerne og virksomhederne. EU-Kommissionen vil også se på, om statsstøttereglerne midlertidigt kan lempes, så der kan ydes direkte støtte til virksomheder, der er ramt af de høje energipriser.





ITD hilser det velkomment, at man i EU-Kommissionen har blikket rettet på de virksomheder, der lige nu rammes af de høje energipriser - ikke mindst transportvirksomheder. Situationen er med ITD's formulering "alvorlig for mange transportvirksomheder, som frygter for prisstigninger hver eneste dag og for hvor stigningerne ender".





- Europa står i en yderst vanskelig situation, men det ændrer ikke ved, at vi bliver nødt til at forholde os til, at mange virksomheder lider voldsomt lige nu. Derfor glæder jeg mig også over, at EU-Kommissionen nu introducerer nye værktøjer, som vil kunne tages i brug for at hjælpe og kompensere de hårdt ramte virksomheder, siger ITD's bestyrelsesformand, Christian Sørensen Madsen, der fortætter:





- Jeg vil opfordre regeringen og Folketinget til at se positivt på energiudspillet fra EU-Kommissionen og arbejde på højtryk for en ordning, som i det mindste delvist lemper omkostningerne for brændstof-intensive virksomheder, så de fortsat kan skabe vækst og danske arbejdspladser.





Torsdag skal EU’s stats- og regeringschefer mødes for at drøfte krigen i Ukraine. På mødet skal de blandt andet drøfte EU-Kommissionens nye energipakke og hvordan EU kan blive uafhængig af energi fra Rusland.







Forud for mødet vil ITD rette henvendelse til Statsministeriet for at gøre opmærksom på de store aktuelle problemstillinger for transportsektoren samt det akutte behov for politisk handling og støtteordninger som kan hjælpe virksomhederne, der er hårdt ramt af prisstigningerne.







EU-Kommissionens udspil kan ses

