Projekt fik medarbejdere til at tage bussen til jobbet

Onsdag 9. marts 2022 kl: 11:23

Af: Redaktionen Projektet er en del af FynBus´s indsats for at blive mere markedsdrevet - og yde en så god indsats som muligt for erhvervslivet og dermed skaffe flere kunder i busserne - og samtidig give erhvervslivet en hjælpende hånd.Og initiativet er blevet en stor succes for medarbejderne hos Alex Andersen Ølund.





- Initiativet har efterhånden kørt noget tid, hvor kernen er at tage bussen til jobbet, og vi har i dag 16 medarbejdere, der hver dag bruger busløsningen og tager bussen frem og tilbage til jobbet. Så jeg vil kalde det en stor succes - både for os og medarbejderne, siger direktør Michael Gregersen fra Alex Andersen Ølund.













