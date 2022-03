Pakkedistributør gør leveringer mere fleksible

Onsdag 9. marts 2022 kl: 10:39

Af: Redaktionen Det nye koncept "Omdirigering" bygger på, at man nogle gange må ændre planer i sidste sekund, og så skal der være en fleksibel måde at tilpasse en levering på.Med den nye tjeneste bliver det med få klik muligt for, at omdirigere en levering fra den valgte pakkeshop til ens hjemmeadresse. Det samme gælder, hvis man indser, at det bliver nemmere at hente pakken hos pakkeshoppen på vej hjem.- Så er det bare at skifte, inden pakken når den valgte destination. For omdirigering til hjemmeadressen betaler du hurtigt og nemt med mobilepay, siger Robin Engstrand, der chef for Bring for B2B og e-handelstjenester i Sverige, Danmark og Finland.Bring peger på, at efter corona-pandemien har der været mange spekulationer om, hvordan den nye normal bliver. Efter Bring's vurdering vil den nye hverdag blive mere hybrid - sammensat - for mange. Dem, der arbejder på kontor, kan være på kontoret nogle dage og andre dage hjemme. Det er den nye hverdag, der har inspireret Bring til det nye koncept, som nu er lanceret i Danmark, men har været i gang et stykke tid i Sverige, hvor de fleksible leveringer har været meget værdsat.- Vi ser, at denne tjeneste imødekommer de nye behov, der er opstået. Vi vil gerne kunne gøre hverdagen nemmere for danskerne ved at gøre det muligt hurtigt og smidigt at omdirigere deres levering til den måde, der passer dem bedst den pågældende dag, siger Robin Engstrand.







Sådan fungerer Omdirigering:

Når man modtager en advisering fra Bring, kan man klikke på "ændre din levering". Så leverer Bring's chauffør pakken til ens hjemmeadresse

Levering sker i dagtimerne mellem klokken 08:00 og 17:00 til den adresse, man har indtastet som modtageradresse ved købet hos ens afsender. Adressen kan ikke ændres. Det er ikke muligt at ændre pakken til hjemlevering, hvis den allerede ligger i en pakkeshop

Man skal være hjemme og kunne fremvise ID for at kunne modtage pakken. Hvis der ikke er nogen hjemme ved levering, bliver pakken kørt til pakkeshop



