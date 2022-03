Lufthavn på Amager fløj ud af 2021 med underskud

Mandag 7. marts 2022 kl: 12:03

Passagertallet endte på en trediedel



© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Corona-tiden med tilhørende krise, som lufthavnens ledelse betegner som den værste krise i luftfarten siden Anden Verdenskrig, prægede for andet år lufthavnens drift og omsætning. Fra et overskud på 1,3 milliarder i 2019 faldt resultaterne før skat i 2020 og 2021 til henholdsvis 828 millioner og 667 millioner kroner.I 2021 rejste der 9.179.654 passagerer igennem Københavns Lufthavn. Det svarer til knap en tredjedel af aktiviteten før COVID-19, men dog 22 flere end i 2020.På grund af COVID-19 og rejserestriktionerne var aktiviteten i årets første halvdel som i starten af 1960’erne. Men i løbet af sommeren og efteråret gjorde flyrejserne comeback, så antallet af passagerer i andet halvår nåede ca. 50 procent i forhold til perioden før COVID-19.Selvom sommerens og efterårets rejselyst begyndte at vende udviklingen, så er regnskabet for 2021 tynget af det meget lave passagertal i de første måneder af 2021.- Den dårlige nyhed er, at vi kommer ud af 2021 med et samlet underskud før skat på 667 millioner kroner. Det er andet år i træk med underskud. Men den gode nyhed er, at vi kom ud af tredje og fjerde kvartal med et lille overskud på driften på henholdsvis 77 og 107 millioner kroner, siger Thomas Woldbye, der er administrerende direktør i lufthavnen.Omsætningen landede i 2021 på 1,8 milliarder kroner, hvilket var et fald på 60 procent sammenlignet med 2019, men en stigning på 12 procent i forhold til 2020.Gælden er en udfordring Foreløbig har lufthavnen på Amager trukket 2,3 milliarder kroner på kreditfaciliteterne for at holde lufthavnen i drift og foretage de nødvendige investeringer. Den voksende gældsbyrde er en udfordring for evnen til at investere i udviklingen af fremtidens bæredygtige lufthavn.Den nuværende takstaftale mellem Københavns Lufthavn og flyselskaberne kunne ikke forudse, at luftfarten blev ramt afcorona-krisen, og at aftalens forudsætninger om for eksempel vækst og nye ruter reelt blev sat ud af spillet. Derfor blev aftalen med flyselskaberne justeret i marts 2021.- I perioden efter 2023 er det vores ønske, at den regulatoriske model justeres og adresserer den markante gældsopbygning CPH har haft for at holde lufthavnen i drift. Gælden skal afvikles samtidig med, at CPH skal have finansiel styrke til investeringer i kapacitet, sikkerhed og den grønne omstilling, siger Thomas Woldbye.Interesserede kan læse 2021-årsrapporten for Københavns Lufthavne A/S